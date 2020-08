Bus alimentador del Metropolitano atropella y mata a moticiclista en Chorrillos

Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un bus del Metropolitano que cubría una de las rutas alimentadoras en el distrito de Chorrillos.

El accidente de tránsito ocurrió al promediar el mediodía en la avenida Andahuaylas. Según comentaron testigos a RTV, el chofer del bus de placa A2A - 770 habría estado manejando a excesiva velocidad.

PUEDES VER Bus del Metropolitano chocó contra pared de vidrio en la estación Central [FOTOS]

En el transcurso, impactó contra el motociclista, quien perdió el control de su vehículo y terminó por caer, siendo atropellado por una de las llantas traseras del alimentador. Su muerte fue instantánea.

Si bien no se pudo identificar al occiso porque no llevaba documentación personal, se supo que la motocicleta que conducía pertenece a la empresa de transportes Cruz del Sur, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Por ello no se descarta que sea uno de sus trabajadores.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional el Perú para poder cercar el área donde yacía el cadáver. Asimismo, cerraron temporalmente uno de los sentidos de la avenida Andahuaylas a la espera de los peritos y el fiscal, ocasionando que se genere congestión vehicular en las vías aledañas.

PUEDES VER El drama de una familia en Chorrillos que perdió a cinco de sus miembros por la COVID-19

A lo largo de la avenida se pudo observar una cámara de seguridad que podría ayudar a esclarecer cómo ocurrieron los hechos y comprobar si el conductor del bus, quien fue intervenido y llevado a la comisaría, manejaba a excesiva velocidad, tal como afirmaron los testigos.

Por su parte, los vecinos manifestaron su temor debido a que los accidentes en la zona son constantes, por lo que piden mayor vigilancia de la Policía de Tránsito o alguna estrategia para poder evitarlos.