Chiclayo: proveedores excedieron precio de alimentos para pacientes con tuberculosis y familia

Noticias de Chiclayo. El comité de gestión local y la gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) acordaron declarar desierto el proceso de adquisición de alimentos para el Programa de atención nutricional del paciente con tuberculosis y familia, debido a que los proveedores excedieron en el precio de los productos.

La comuna chiclayan tenía proyectado adquirir 21 312 latas de conserva de caballa y jurel , cuyo precio contemplado es de S/ 4.76 soles, sin embargo, las propuestas lanzadas por los proveedores excedían en un 30% el valor original.

Ante ello, las integrantes del comité de gestión local, María Rivas y Vilma Troncos, manifestaron no estár de acuerdo con la adquisición a ese precio, pues no existe justificación, “ya que no hay veda de pesca, ni mucho menos escasez de productos”.

El valor propuesto por las empresas postulantes era de S/ 5.90 por lata, lo cual significaría un gasto mayor al municipio chiclayano.

Esta situación dilata la atención oportuna a la población vulnerable; no obstante, se espera una nueva convocatoria para concretar la compra de alimentos.

Como se recuerda, este programa está dirigido a la atención de los comedores populares, ubicados en sectores muy necesitados, que requieren ayuda inmediata ante la presencia y riesgo de pacientes ambulatorios con tuberculosis.