Municipalidad de Punta Hermosa cierra temporalmente la playa El Silencio

Ante el incremento de casos de coronavirus en Perú, la municipalidad de Punta Hermosa decidió cerrar temporalmente la playa El Silencio. Con esta medida se busca evitar aglomeraciones de personas y convertirse en un foco infeccioso de la COVID-19.

Según detallaron las autoridades locales, luego del levantamiento de las medidas de restricción, varios grupos de personas acudían al balneario para hacer deportes, picnic o pasear. Incluso —según mencionan— eran los mismos propietarios del inmueble de la zona quienes convocaban a reuniones familiares.

En ese sentido, implementaron un cerco epidemiológico que solo permitirá el acceso de vehículos a los vecinos. De acuerdo con el personal municipal a RPP, la decisión de reabrir la playa se evaluará según la tasa de contagios.

“Por favor no vengan a hacer uso de nuestras playas, por favor no vengan a hacer uso de nuestros establecimientos, por favor no vengan a visitar a sus familiares, amigos vecinos, seremos drásticos en los controles e ingresos”, dijo a 24 Horas Jorge Olaechea, alcalde de Punta Hermosa.

Cabe mencionar que el Gobierno anunció la prohibición de reuniones familiares y sociales en el territorio nacional. Esto debido a que estas se consideran la razón principal de contagios en el Perú.

Gobierno decretó nuevas medidas de restricción

El presidente Martín Vizcarra confirmó la cuarentena total en cinco regiones y 34 provincias del Perú. Asimismo, anunció que el toque de queda continuará en todas las regiones del país y la inmovilización social los días domingos retornará a partir desde este 16 de agosto.

