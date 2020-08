Deysi Araujo: amenazan de muerte a bailarina y su hijo para pedirle S/ 8.000 [VIDEO]

La bailarina Deysi Araujo denunció que delincuentes la amenazaron de muerte tras pedirle S/ 8.000 mediante su cuenta de Facebook y WhatsApp. Le dijeron que, si en 10 días no depositaba el dinero, también atacarían a su hijo.

“Hace cinco años atrás cuando yo recién empezaba también me pasó algo similar. Pero ahora es muy preocupante porque estamos viviendo una situación difícil y todos los días se ven casos que pasan”, contó en una transmisión en vivo de La República.

Araujo llamó a uno de los malhechores y les preguntó qué quieren. Pero, como se puede escuchar en el siguiente video, el sujeto solo le respondió que desea una “colaboración”.

“Solamente te estoy pidiendo una colaboración. Responde sí o no”, afirmó.

“Entonces estoy viniendo a pedir garantías, a hacer la denuncia correspondiente para que se investigue de dónde proviene y por qué. (...) No tengo idea (de quién podría estar detrás de las amenazas). Yo no tengo problemas con nadie”, aseguró.

#AlertaRTV | Cercado de Lima: bailarina Deysi Araujo llega a Dirincri para denunciar que recibe amenazas de muerte y extorsión. Posted by Diario El Popular on Thursday, August 13, 2020

Ella tuvo que contratar a un guardia para que vigile su vivienda. La noche del miércoles 12 de agosto pidió a los policías que resguarden su casa, pues los delincuentes sabrían la dirección.

“La gente cree que nosotros por ser artistas tenemos dinero. De dónde voy a sacar si ahora estamos pasando momentos difíciles. Tengo una familia que mantener. Soy padre y madre para mi hijo. Yo he estado mal. Anoche no he podido dormir. He pedido apoyo a la Policía”, añadió.

Dejó todas las pruebas en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional.