Vuelve toque de queda los domingos y no más reuniones familiares

En plena emergencia sanitaria, con casi 500 mil casos y más de 21 mil muertes confirmadas, las reuniones sociales y familiares se han convertido en el principal foco de contagio del COVID-19. El Gobierno ya reconoce que el Perú atraviesa un repunte de casos, por lo que ha dispuesto el retorno de la inmovilización social obligatoria los días domingos a nivel nacional.

Esta medida forma parte del decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros, que hoy será publicado en el diario oficial El Peruano. En esta norma, la cual ajusta las disposiciones vigentes hasta el próximo 31 de agosto, también se establece la prohibición de reuniones sociales y familiares; la reducción a 30 minutos de las salidas de menores de 14 años; y la ampliación de la cuarentena focalizada en 34 provincias y cinco regiones en su totalidad.

Sin embargo, también ha despertado dudas por parte de un sector ante el riesgo de aglomeraciones en mercados; la falta de control para su cumplimiento; y la necesidad de acciones focalizadas en distritos de Lima Metropolitana, que concentran casi la mitad de casos nacionales. Por lo pronto, especialistas en salud pública aclaran que no solo dependerá de las autoridades, sino también de la ciudadanía que estos anuncios realmente tengan resultados.

Nuevo foco de contagio

Ya van 150 días del estado de emergencia y el dolor de los deudos choca con la irresponsabilidad de quienes se aglomeran en las calles por un equipo de fútbol o en las casas por una celebración. “En función de la evaluación del equipo del Ministerio de Salud, ahora es el principal foco de contagio, y ya no los mercados o bancos. Eso genera el repunte de casos”, dijo ayer el presidente Martín Vizcarra, quien reconoció un rebrote de los contagios en julio.

En ese sentido, apuntó que quedan prohibidas de manera inmediata las reuniones de carácter familiar y social, lo cual será supervisado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “No estamos en condiciones para entablar esos vínculos con gente de nuestro entorno. Contagiamos a personas cercanas por nuestra irresponsabilidad”.

Los pros y los contras

Y como la mayoría de estos encuentros se dan los domingos, vuelve el toque de queda para ese día. “Tenemos que retroceder un paso en medidas que ya habíamos liberado. Esperamos que pueda generar conciencia colectiva de responsabilidad”, indicó el mandatario, quien añadió que si la situación mejora, esto se dejaría sin efecto.

Así quedará suspendido el transporte, pero no servicios como el delivery. Al respecto, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines lamentó la medida, debido a que, señalan, los domingos son los días de mayor venta de los restaurantes en salón. “Representan más del 25 % de la facturación semanal, y restringir su funcionamiento fomentaría la informalidad”, dijo su presidenta, Blanca Chávez.

Por su parte, la exministra de Salud Patricia García consideró que esta medida podría generar eventuales aglomeraciones en mercados, pero también serviría para frenar las reuniones familiares. “Tengo sentimientos encontrados. Me preocupa la aglomeración, aunque se ha anunciado que las FF. AA. y PNP verán el aforo, y hay más mercados abiertos. La gente podría ir en otros horarios. Por otro lado, permitiría controlar ese domingo familiar”.

Agregó que los resultados se verán en dos semanas. “Hay dos grandes actores: el Gobierno debe dar medidas; y las personas cumplirlas. Es necesario desesperadamente frenar el contagio”, indicó la experta.

A su vez, el Colegio Médico del Perú (CMP) manifestó que si bien el impacto epidemiológico sería pobre, sí podría tener un efecto disuasivo y educativo en torno a las concentraciones familiares. “Más interacción, más contagio; por eso, estamos de acuerdo con la inamovilidad”, dijo su decano, Miguel Palacios.

Solo Lima Provincias

Según las modificaciones y debido al alto contagio, hasta el 31 de agosto, quedan en cuarentena focalizada las regiones de Arequipa, Ica, Huánuco, Junín y San Martín, y se amplía a 34 el número de provincias donde las familias deberán mantenerse de manera obligatoria en casa.

Estas localidades se ubican en Madre de Dios, Pasco, Ayacucho, Abancay, Áncash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Cajamarca, Amazonas, la Libertad y Lima Provincias (ver infografía).

Esta última incluye a Barranca, Huaura, Cañete y Huaral.

Si bien hoy se tendrá detalles de estas medidas, la última ampliación de la cuarentena focalizada establecía que en estas regiones el toque de queda iba de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. de lunes a sábado; y el domingo todo el día. Solo se podía salir a las calles para comprar alimentos o por servicios básicos. También quedaban suspendidos los viajes interprovinciales y aéreos.

Estas restricciones; sin embargo, no han funcionado en regiones como Huánuco, con 16 mil 757 casos. “Solo lo cumple el 20 % de la población. Aquí hay mucha pobreza y se vive del comercio informal. Si la gente no sale, no come. Se necesita un trabajo articulado con el gobierno central”, manifestó el gobernador Juan Alvarado.

¿Y Lima Metropolitana?

El CMP criticó que no se haya establecido medidas focalizadas ni un cerco epidemiológico en Lima Metropolitana, con más de 227 mil casos y 9 mil decesos. “Hay distritos con alta transmisibilidad de virus y son de alto riesgo. Si se ha ampliado a 34 provincias, debieron incluir esos distritos”, indicó Palacios.

Para el gremio resulta urgente focalizar los distritos de alto riesgo, realizar diagnóstico precoz y aislamiento. “Es la única herramienta para disminuir la curva cuesta arriba. A eso debe sumarse una estrategia comunicacional”, añadió el médico.

Para la experta en salud pública, Patricia García, resultaría difícil cerrar distritos en Lima, ya que los ciudadanos se movilizan de un extremo a otro, pero sí urge mejorar la fiscalización en zonas de contagio como paraderos y transporte público. "Si de acá a dos semanas no cambia, seguramente tendríamos que ir a un cierre más marcado. Por ejemplo, que no se pueda salir 5 kilómetros a la redonda o que salga solo una persona".

Los niños y sanciones

Mientras siguen las reuniones sociales, se ha incrementado en 75 % la tasa de contagios de COVID-19 en niños y adolescentes. Por ello, ahora, se reducirá de 60 a 30 minutos las salidas a la vía pública de los menores de 14 años, quienes deberán estar acompañados por un adulto y desplazarse a un máximo de 500 metros de su vivienda.

Estas medidas deben oficializarse hoy y su incumplimiento será sancionado por la PNP y las FF. AA. “Si queremos vencer al COVID-19, tenemos que poner de nuestra parte. Los irresponsables serán castigados y reprimidos”, asegura el Gobierno.

Ministros visitarán las regiones afectadas

“Este es un gobierno de campo”, aseguró el presidente Vizcarra tras adelantar que sus ministros intensificarán los viajes a las regiones más afectadas para ver la problemática de manera directa.

Por ejemplo, el ministro de Vivienda, Carlos Lozada, se encuentra en Puno, hacia donde trasladó oxígeno y medicamentos. Mientras, la representante del Ministerio de Salud, Zulema Tomás, acompañada por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, permanece en Moquegua para fortalecer la capacidad de respuesta de sus hospitales.

En tanto, hoy el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, viajará a Lambayeque para verificar la implementación de protocolos en los mercados. Y este fin de semana, el ministro de la Producción, José Salardi, estará en Cajamarca, para encargarse de la reactivación y apoyo a las mypes; mientras la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, visitará Huánuco.

Asimismo, a Junín asistirá la ministra de Justicia, Ana Neyra, para reunirse con las autoridades y comunidades indígenas. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, coordinará un viaje a la zona de Espinar, en Cusco, para continuar el diálogo. A su turno, el premier Walter Martos agregó que estas visitas se harán con congresistas.

Ayer se reiteró que en los próximos días la operación Tayta llegará a Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca. Ahí, las brigadas visitarán casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y víveres (Melina Ccoillo).

Opiniones

Patricia García - Exministra de Salud: ”El toque de queda los domingos podría funcionar, pero preocupa las aglomeraciones. Se deberían buscar otros horarios para ir al mercado y controlar el aforo. Depende del Estado y de las personas”.

Miguel Palacios - Colegio Médico del Perú: ”Se han olvidado de la gran Lima. Hay bares, ceremonias, arman tabladillos los domingos. Se necesita focalizar a los distritos de alta transmisibilidad. Urge un cerco epidemiológico”.

El COVID-19 en las regiones con restricciones

