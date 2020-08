No hay diálogo. Trabajadores del Seguro Social de Salud (Essalud) denuncian que su principal autoridad, Fiorella Molinelli, no quiere sentarse a dialogar con ellos para resolver los grandes problemas que enfrentan el personal de salud en la batalla contra el nuevo coronavirus.

Representantes de sus sindicatos señalaron a La República que, luego de más de cinco meses de pandemia, todavía no se les entrega los Equipos de Protección Personal (EPP) de forma adecuada y oportuna, y no solo a un 11% del total de trabajadores se les vienen depositando el bono destinado al personal de salud.

Trabajadores de Essalud denuncian abandono en la pandemia

Wilfredo Ponce, presidente de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (Fed-Cut), declaró que hasta la fecha se contabilizan más de 9.000 trabajadores contagiados con la COVID-19 y 67 fallecidos producto, recalca Ponce, de la indolencia y poco interés de sus autoridades por la seguridad y salud de los que batallan con esta terrible y desconocida enfermedad.

“La presidenta ejecutiva no se ha querido reunir con nosotros; nos manda a su gerente de personal, pero él no tiene poder de resolución. La señora Molinelli se pasa inaugurando hospitales, pero ¿entonces por qué faltan camas todos los días?”, sostuvo.

Asimismo, Marlene Vargas, secretaria general del Sindicato de Enfermeras de Essalud (Sinesss), mencionó que, en las visitas que realizan a los hospitales, han encontrado a muchas enfermeras que sólo tienen una mascarilla para toda una semana, cuando lo recomendable es el uso diario y luego desecharlos.

“Hace unos días visitamos un hospital y vimos que nuestras colegas de Unidades de Cuidados Intensivos tienen una mascarilla que deben guardar y utilizar toda una semanas, ¿cómo es posible eso? También vimos que el mameluco lo tienen varios días, cuando no debería de ser así”, declaró.

Otros reclamos

Los sindicatos también piden la nulidad del Decreto de Urgencia 014-2020, el cual prohíbe la negociación colectiva, uno de los mecanismos legales más usados por los sindicatos desde su creación en la defensa y recuperación de sus derechos laborales.

Según Marlene Vargas, dirigente gremial en Essalud, no sé sabe cuál ha sido el criterio del Gobierno para plantear este DU que le resta derechos a los trabajadores para favorecer las imposiciones de las empresas y las entidades estatales. “Esto es inconstitucional, antisindical, antidemocrático, eso es una imposición del Gobierno”, sostuvo.

El pasado martes, algunos sindicatos de Essalud acudieron al Congreso de la República con el fin de generar consensos en la nulidad de este DU. El presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino López, dialogó con ellos y les explicó que se ha iniciado una demanda de inconstitucionalidad para derogar dicha norma.

Además, Wilfredo Ponce, representante de Fed-Cut, señaló que también están exigiendo la implementación de la escala salarial prometida para el 2019, pero que hasta ahora no se ha dado.

Piden la salida de Fiorella Molinelli

Ambos representantes sindicales coincidieron que la actual presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli, debe dar un paso al costado porque está demostrando un mal manejo de la crisis sanitaria.

Señalaron que hasta la fecha, Molinelli no los ha recibido, pese a que todos los presidentes ejecutivos anteriores se reunían con los sindicatos para conocer sus propuestas y juntos llegar a consensos en unidad.

“Hemos ido al Minsa y al Congreso para pedir que la señora Molinelli tenga una mejor gestión en esta pandemia, pero hasta ahora nada. Nunca en la historia de Essalud se han dejado de reunir el presidente ejecutivo con sus sindicatos”, reveló Marlene Vargas.

Por otro lado, Ponce argumentó que si no sale la presidenta ejecutiva, entonces ella debe de cambiar a las demás cabezas, quienes no están cumpliendo adecuadamente sus funciones, como el gerente de personal. “En todo el país hay deficiencia en gestión y la responsable es la presidente ejecutiva, sino cambia ella, tiene que cambiar las cabezas”, indicó.

La República se comunicó con la oficina de prensa de Essalud para coordinar una entrevista sobre el tema, pero hasta el cierre de la nota, no hubo una confirmación.

Si no se resuelven sus pedidos o no se inicia el diálogo con los representantes de Essalud, los sindicatos están coordinando una huelga nacional para fines de agosto. “Queremos ser héroes no mártires”, finalizaron.