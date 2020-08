Por: Alexandra Ampuero y Ernesto Carrasco

Mientras todo el mundo observa diariamente con temor cómo crecen los indicadores de contagios y fallecidos por el nuevo coronavirus, también se mantiene a la expectativa del afanoso trabajo de los científicos por conseguir la vacuna contra el SARS-CoV-2, virus que ha desatado la pandemia que afecta a todos los confines de nuestro planeta.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó este lunes a gobiernos y ciudadanos que “esta semana se espera que alcancemos 20 millones de casos registrados de Covid-19 y 750.000 muertos. Tras estas estadísticas hay mucho dolor, sufrimiento”, declaró en una conferencia de prensa en línea.

"Muchos de ustedes se encuentran en duelo, es un momento difícil para el mundo. Pero quiero ser claro, hay esperanza y (...) nunca es demasiado tarde para revertir la epidemia", recalcó el director de la OMS.

Él ha destacado el avance de seis vacunas contra el coronavirus: tres chinas, dos estadounidenses y una inglesa. La mayoría de estas pasan a fase 3, lo que significa testear el antídoto en miles de humanos para comprobar su eficacia y seguridad.

El Perú es el tercer país en el mundo con mayor índice de mortandad por coronavirus por millón de habitantes. Hasta la fecha, son más de 21 mil fallecidos y los casos positivos están por llegar al medio millón. En este contexto de tan rápida propagación del virus y poca efectividad de las recomendadas medidas sanitarias, para muchos, la vacuna es la única salida.

Importante escenario

“La fase 3 es el principal objetivo de un ensayo de la vacuna, pues el antídoto tiene que evitar que una persona se infecte con el virus o que si presenta síntomas, que estos sean leves o moderados, en todo impedir formas graves que llevarían a incrementar la mortalidad”, explica el Dr. Percy Mayta-Tristán, médico graduado de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) y actual director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur.

“Nuestro país es uno de los bastante activos en ensayos clínicos. De hecho, hay varios estudios de vacuna sobre el VIH que se llevan a cabo en el Perú”, explica el Dr. Mayta-Tristán, quien a su vez llama la atención acerca de un anuncio del Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la (Universidad Mayor de) San Marcos mediante el cual se convoca a una serie de profesionales para un posible ensayo de vacunas contra la Covid-19, de hecho, en nuestro país.

Por lo comentado por el Dr. Mayta-Tristán, para cualquiera de los laboratorios del mundo, que en estos momentos ya esté en ensayos de su vacuna contra la Covid-19 "es de sumo interés en algunas ciudades peruanas dado que en el país estamos teniendo una alta transmisibilidad". En esta condición epidemiológica, es "mucho más fácil de probar la vacuna porque si todos estuvieran encuarentenados hubiera baja transmisión y tomaría mucho tiempo tener resultados", detalla el profesor Mayta-Tristán.

Iquitos es un caso particular, dado que según un estudio hay una seroprevalencia del 70%, es decir "es como que ahí ya estuvieran vacunados. Hay que ver si esa inmunidad sirve para que no se vuelvan a infectar o que ya no haya brotes (en este caso de la Covid-19)", advierte Mayta-Tristán.

Ensayarían en el Perú

A una consulta de La República, vía correo electrónico, el médico Franco Romaní, director general (e) de la Oficina general de Investigación y Transferencia tecnológica del Instituto Nacional de Salud (INS), ente rector de la salud pública en el país, explicó “que a la fecha ya se tienen expedientes solicitando autorización para llevar a cabo ensayos clínicos de vacunas en personas humanas contra la Covid-19. Una de las solicitudes de autorización ingresadas al Instituto Nacional de Salud tiene como patrocinador a la empresa farmacéutica Janssen.

Dicho ensayo cuenta con varios centros de investigación, entre ellos el Centro de Investigación denominado UNIDEC, el cual pertenece a la Institución de Investigación Policlínico Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidad que lidera el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM). Dicho ensayo clínico ingresó al INS para fines de autorización el 7 de agosto del 2020, actualmente se encuentra en evaluación por la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS”.

En la comunicación, el Dr. Romaní informa que hasta el momento "no se han ingresado ensayos clínicos de vacunas desarrolladas por la empresa Moderna (Estados Unidos) o la Universidad de Oxford (Reino Unido)". Según los entendidos, la experticia de nuestros investigadores de la salud es un argumento importante ante los organismos internacionales.

Gestiones del Ejecutivo

El presidente Martín Vizcarra anunció el 30 de junio que un grupo de empresarios denominado Comando Vacuna iniciarían las negociaciones para asegurar el medicamento. Con el pasar de las semanas, se instaló una comisión multisectorial integrada por el Ministerio de Salud (Minsa), de Economía (MEF), Cancillería, el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (Concytec) y universidades para articular acciones que permitan "acceder al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas".

Esta mención hecha durante su último mensaje presidencial fue seguida por el premier Marco Marcos, quien aseguró que "entre agosto y setiembre del presente año se espera concluir con al menos 3 acuerdos con laboratorios farmacéuticos, que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú".

En el análisis hecho por La República, se estimo que esta declaración estaría asociada a la incorporación del Perú al organismo multilateral Covax Facility, que busca integrar la demanda de diversos países de bajos ingresos para asegurarles el acceso al preciado antídoto.

Expertos consultados por La República afirman que este camino resulta prometedor porque nos asocia con otros países para la compra y distribución de una o varias vacunas en bloque.

Hasta el momento, Covax Facility es la única iniciativa global con esta finalidad. Es impulsada por la OMS, la alianza de vacunas GAVI y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

Falta apoyo del Estado para la ciencia peruana

El investigador Mirko Zimic lidera un proyecto nacional de vacuna contra la Covid-19, con resultados favorables. Pero, aclara, “no ha sido fácil”.

Para desarrollar biotecnología en el país, él dice que “en la parte administrativa, logística, tenemos que conseguir materiales, reactivos, importar cosas, tercerizar servicios, pedir permisos, autorizaciones de los comités de ética, ver la regulación de las normativas”.

Falta apoyo del Estado. “Hasta ahora, todo lo hemos hecho nosotros. La única ayuda concreta es el proyecto que hemos ganado con Concytec para la vacuna”. Se refiere a los S/ 350 mil que da la institución y que no cubren lo invertido hasta ahora en el proyecto.

Además, las normativas son impedimentos y están íntegramente desarticuladas.

Anuncios

Tratos. Ayer, el presidente Martín Vizcarra dijo que “las coordinaciones con diferentes laboratorios o países están bien avanzadas. Cuando se tenga la vacuna, podremos acceder a ella”, indicó en su mensaje.

Precisión. Los ensayos clínicos de vacunas contra la Covid-19 empezarían en octubre próximo, dijo Fabiola León-Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

