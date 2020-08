Fármaco contra la COVID-19 de médico peruano es utilizado en comunidades loretanas

El médico José Cabanillas Coral refiere que se trata de un fitofármaco patentado, producto de diez años de investigación que ha hecho con la empresa Sabell de Canadá. Sostiene que es efectivo y de rápida acción en la fase 1 y 2 de la enfermedad.

Cuenta que la fórmula antiviral se hizo conocida en las comunidades de la etnia huitoto del distrito loretano de Pebas luego de que uno de ellos, Fernando Yahuarcani, se recuperara de la COVID-19 tomando la composición.

“Fernando Yahuarcani trabaja para mí desde hace treinta años en el jardín botánico que tengo en Iquitos. Él y otro trabajador más se contagiaron con el virus. Les mandé la fórmula y los resultados fueron efectivos en cuestión de horas. Al recuperarse me pidieron la posibilidad de ayudar a sus paisanos de las comunidades de Pebas que estaban contagiados con la COVID-19. Era el momento más alto de la pandemia en Iquitos. Entonces, en forma gratuita como es hasta ahora, se los envié”, manifiesta el galeno.

Agrega que en los próximos días, los grupos nativos de la Reserva Pacaya Samiria recibirán la medicación que solicitaron a Fernando Yahuarcani. Explica que el tratamiento consiste en una dosis de 20 mililitros cada ocho horas por tres veces y afirma que el paciente experimentará mejoría en las primeras cuatro horas.

Respecto a la composición del medicamento, José Cabanillas dice que en un 80% son fitofármacos. El nombre que le ha puesto a la fórmula es M.A.L.+. Indica que las iniciales son claves de la fórmula.

“Es un compuesto con varios elementos orgánicos que operan en forma sinérgica, uno no funciona sin el otro. Son elementos naturales porque el virus es un elemento orgánico y ese el principio de todo mi trabajo. Hay que atacarlo como un elemento orgánico, no hay otra forma”, anota.

También cuenta que ha tratado de conversar con algunas autoridades de hospitales sobre este producto pero que no quisieron escucharlo.

“Lo poco que he tratado de mostrarlo ha sido escandalosamente no escuchado. No voy a dar nombres, pero he hablado con personas de bastante estatus, nunca hubo respuesta. Mi trabajo es de investigación y si puedo ayudar a alguien lo hago”, precisa el médico.

José Cabanillas pide a las autoridades del gobierno que reúna a los médicos que ya conocen este tratamiento y les diga que demuestren su efectividad. Según dijo, en Lima son cuatro los médicos que están utilizando el fármaco en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Mencionó a Luis Gutiérrez, Santiago Vílchez, Adrián Alejo Roque y él mismo.

Al respecto, conversamos con el médico Luis Gutiérrez, quien labora en el Hospital de Ate. Tras corroborar lo expresado por Cabanillas, Gutiérrez señala que han podido demostrar que el fitofármaco M.A.L.+ no es tóxico, tiene muy buena tolerancia y los efectos terapéuticos son rápidos.

“Este medicamento ha sido probado en comunidades indígenas y se ha visto su eficacia. Se envió a las comunidades porque no les llega ningún medicamento. En Lima lo hemos usado en un grupo de pacientes, sin ningún cobro por la terapia”, refiere.

Luis Gutiérrez considera que no se debe cerrar las puertas a los estudios y menos en estos momentos en que la pandemia avanza en el país. Pidió que la fórmula M.A.L.+ del doctor Cabanillas sea estudiada y corroborada por las universidades.

“Se ha demostrado en la selva su eficacia, invitamos a los investigadores a que lo comprueben”, acotó.