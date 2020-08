Alcalde de provincia que volvió a cuarentena focalizada criticó medida del Ejecutivo

Coronavirus en Perú. Entre las provincias que retornan a cuarentena focalizada en La Libertad, está Ascope, con 140 mil habitantes, donde su alcalde John Vargas cuestionó la medida porque señala que, en 150 días de pandemia, su población no ha tenido apoyo del gobierno regional y nacional.

“Cuestionamos esta medida porque va afectar la economía de mi pueblo. No se nos tomó en cuenta para nada en esta decisión, no se trata de que nos encierren, sino de dar soluciones inmediatas a los problemas que se tiene. Esto va afectar la economía de la población”, indicó.

Ascope tiene 1770 contagiados y 272 fallecidos por coronavirus, la autoridad edil que se caracteriza por ser frontal y desde que empezó la pandemia ha criticado acciones del Gobierno Regional, responsabiliza al director de la red de salud de la provincia.

“Reiteradamente se ha reclamado por más profesionales, medicamentos, oxígeno, ventiladores mecánicos. No solo es cuestión de repartir ivermectina. Aquí tenemos a Ricardo Pereda, el encargado de la red de salud de la provincia, que no ha sabido hacer bien su trabajo y por eso tenemos este colapso de salud. Las autoridades regionales no dan soluciones a nuestros pedidos”, declaró.

Además, pidió más atención por parte de las autoridades y que se pueda tener un centro de hospitalización temporal.

“Somos una de las provincias con gran población y hasta ahora no vemos que le tomen importancia, esperamos tener en Ascope al gerente de salud y vea como están las cosas. Aquí mi gente se está muriendo, porque no se ha construido un centro temporal para la COVID-19. No todo es Trujillo. Envían a todas las provincias balones de oxígeno y nosotros nada, tenemos que hacerlo con recursos propios y los colectivos que recolectan fondos. Basta ya de la indiferencia que tienen con mi provincia”, expresó.