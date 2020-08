Este último 13 de agosto, el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Luis Pérez, mencionó que rechazan la medida dictaminada del Gobierno peruano sobre la salida a los menores de 14 años por 30 minutos, ya que nunca estuvieron de acuerdo con este permiso para los niños en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“A nosotros la medida de la salida de los 30 minutos para niños nunca nos pareció bien. Ni antes ni ahora. Lo peor es que los han acostumbrado, entonces como regresamos nuevamente a confinarnos”, manifestó en Exitosa. En las últimas semanas, el contagio se incrementó a 23.000 infectados en los menores y se ha reportado la muerte de 81.

También, Pérez señaló que los niños suelen ser más resistentes que sus padres y se adaptan fácilmente a los cambios a comparación de los adultos. “Los adultos son los que se desordenan. Si los padres desordenan todo, obviamente los chicos se desordenan. Pero ellos obedecen”, expresó.

Además, indicó que lamenta que en Perú no exista una política de comportamental, por lo que no es válido la disposición. “El Gobierno no nos llama, se siguen entercando con sus propias políticas ciegas”, precisó. En las últimas semanas, los contagios en menores se ha incrementado en un 90 %.

Según los datos de EsSalud, los nuevos casos por COVID-19 se ha elevado de 752 a 1.431 en las últimas cuatro semanas. En adolescentes, también se ha registrado un aumento de infectados, de 741 a 1.212 en este último mes con un crecimiento de 64 %.

“No es tiempo de reuniones sociales. Recordemos que algunas personas pueden tener el virus sin saberlo y pueden transmitirlo a pesar de no tener síntomas. Los contagiados pueden infectar con una mayor probabilidad a las personas de su entorno más cercano”, dijo Dante Cersso, vocero en EsSalud.

