Tacna y Arica no estaban tanto tiempo separadas ni en guerra

Liz Ferrer Rivera

Tacna

Cómo afecta el cierre de fronteras a Tacna y Arica?

Es histórico. Llevamos más de 130 días separados. No recuerdo que hubiera ocurrido eso antes ni incluso después de la guerra. Por primera vez estas dos ciudades están separadas. Como ariqueños nos afectó en distintos espacios. El transporte que había entre Arica y Tacna era una actividad importante cuyos trabajadores están desempleados. En hotelería, turismo etc. Imagino que en Tacna deben estar en una situación económica similar; Tacna tenía mucha dependencia de los chilenos que iban allá para diferentes cosas (comercio y atención médica). Es una situación bien compleja que viven ambas ciudades y que lo más seguro que a nivel central no se logra observar porque ambos países son bien centralistas.

Muchos chilenos llegaban a Tacna a atenderse en ópticas, centros odontológicos, clínicas privadas. ¿Cómo cubren ahora esa necesidad?

Ellos buscan terminar sus tratamientos aquí en Arica. El hospital de Arica no colapsó pero la situación del COVID está bastante complicada. Lo que se está haciendo a nivel local es enviar pacientes a otras ciudades del país para evitar el colapso del sistema de Arica. Tenemos un sistema de salud que está sobreexigido pero no colapsado.

¿Cómo se vive la cuarentena en Arica? En Tacna tenemos una cuarentena focalizada.

Aquí en Chile están suspendidas todas las actividades nocturnas, de diversión. En Arica tuvimos una primera cuarentena entre abril y mayo, y en julio iniciamos la segunda cuarentena. Por ahora solo permite la apertura de locales esenciales de primera necesidad. El transporte público funciona en el país, en general. Eso sí, la circulación es al 50% de vehículos.

¿Hay negocios que han quebrado en Arica por la pandemia?

Sí, especialmente los restaurantes. Claro que algunos se han reinventado haciendo delivery. Tenemos un problema complejo de desempleo, con otros negocios como los pubs. Y hay que recordar que Chile venía ya de un estallido social, desde 28 octubre del 2019, que mantuvo en el país en una constante revolución hasta marzo. Luego llegó la pandemia.

¿Esta situación ha generado desempleo también para la mano de obra peruana?

Sí, vimos harta población peruana que se quedó atrapada en Arica por el cierre de frontera. Se estimaba que eran mil personas inicialmente y después aumentó a tres mil. Eran trabajadores en la agricultura, labores domésticas, restaurantes. Y no eran solo de Arica sino de otras regiones de Chile. Hoy en día no vemos tanta población peruana desempleada porque la mayoría regresó a su país.

Durante esa etapa ustedes ayudaron a los peruanos brindándoles albergues ¿Hay peruanos en esos albergues?

No, tampoco hay peruanos durmiendo en las calles. Lo que sí hemos visto es que poco a poco se ha vuelto a incrementar la población peruana que llega a Arica y que pide pasar a Perú. Son personas que han logrado llegar a Arica pese que hay restricciones para viajes. Son cerca de 60 personas pero no se ha visto por ahora la necesidad de abrir un albergue. Antes nosotros facilitamos una villa para atender a la población peruana, los que eran positivos al COVID-19 fueron enviados a aislamiento del Sector Salud. Estuvieron ahí por un casi un mes.

¿Cuál el protocolo cuando un extranjero da positivo al COVID-19?

Se le envía a una residencia sanitaria. Con o sin síntomas. Son hoteles arrendados para esto. Eso no tiene ningún cobro para una persona independiente, sea extranjero o peruano. También pueden recibir un tratamiento hospitalario. Ahí hay problemas últimamente porque las políticas de salud son más restrictivas para los extranjeros, se les pide cobro. En caso de la municipalidad, nosotros no cobramos por las atenciones primarias.

¿Cómo se prepararán Tacna y Arica cuando en un futuro se abran las fronteras? ¿Se tendrán protocolos?

Es imposible pensar Arica sin Tacna, sin el comercio, sin el tránsito, claro que se piensa en algún momento volver al intercambio que hubo antes. Pero por ahora yo veo bien lejano el escenario en que se abra la frontera. Las cifras (de casos COVID) no son buenas para Perú, no son buenas para Chile, es compleja la situación.

¿Arica es una de las regiones de más contagios?

Tenemos 4 662 casos de contagio y de esas 68 fallecidas (hasta la primera semana de agosto). Arica es una ciudad de 225 mil habitantes. Lo que tenemos alto es la positividad, los casos nuevos. Y eso especialmente está ocurriendo porque se hacen hartos diagnósticos. Como municipalidad estamos colaborando, buscando los casos de contagio y estamos cortando la cadena de contagio. Hacemos un trabajo bien fuerte en testear lo más que se pueda. En Arica solo se toman pruebas moleculares, tenemos dos laboratorios. En Chile no se trabaja con pruebas rápidas porque tiene 90% de efectividad y eso es bien poco. ❖