Un paneo por las redes sociales de decenas de ciudadanos peruanos muestran un ápice de la realidad nacional en épocas de pandemia por coronavirus: no todos acatan las ordenanzas planteadas por las autoridades, y hasta realizan reuniones sociales sin ningún tipo de medida de seguridad como el uso de mascarilla y alcohol para desinfectarse las manos.

Las cifras que el Ministerio de Salud (Minsa) ha oficializado hasta el pasado martes 11 de agosto son claras: 489.680 contagiados y 215.01 fallecidos. Los números también rezan que el grueso de infectados no ha presentado síntomas al contraer el virus.

Para Raúl Urquizo, exdecano del Colegio Médico del Perú (PCM) , las reuniones sociales conllevan una exposición para el contagio en nuestro país. “No existen cifras ni estudios que especifiquen desde cuántas personas ya se puede llamar una reunión social, pues el hecho de juntarse entre dos o más personas ya es un riesgo altísimo”, señaló el experto en conversación con La República.

Desde su punto de vista, el lavarse las manos y ponerse de manera correcta la mascarilla no es la solución cuando de reunirse se trata. El también pediatra recomienda que “lo ideal es no juntarse”. “Con los casos asintomáticos ya no se sabe quién es el infectado y quién no”, puntualiza Urquizo. Asimismo, realizarse una prueba rápida de descarte tampoco parece solución. Cuando el virus recién ingresa al organismo, pasa a un estado de incubación que el que el testeo no logra detectar.

De acuerdo a estudios científicos del MIT Technology Review, el trecho que puede llegar a lograr las gotas emitidas por un paciente contagiado de coronavirus puede ser de hasta ocho metros, y en las reuniones sociales que se protagonizan hoy en día no se guarda una distancia ni siquiera de dos metros. Así, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N.° 006-2020-IN, que especifica que quienes desarrollen “actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva” serán sancionadas con 387 soles o 9 % de una UIT.

Sobre el tema, este miércoles 12 de agosto el presidente Martín Vizcarra anunció la prohibición de reuniones sociales y familiares. “Ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos, nuestros familiares, que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses. (Los que nos contagian) son los amigos, cuando nos reunimos para hacer una ‘pichanguita’ de fulbito en el barrio o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos una parrillada o un encuentro familiar”, dijo el mandatario.