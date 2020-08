El régimen de visitas es uno de los derechos más vulnerados durante la emergencia sanitaria en el Perú. A pesar de que esta figura jurídica es fundamental para fortalecer la relación entre hijos y padres que no tienen la tenencia, la cuarentena obligó a que este tipo de convivencia se suspendiera.

En este contexto, una gran cantidad de padres tuvieron que alejarse de sus niños por tres meses y no solo por las nuevas medidas de convivencia, sino también por el riesgo existente de exponerlos ante un posible contagio por coronavirus.

El régimen de visitas es un derecho de los hijos que repercute en su desarrollo emocional. (Foto: Ministerio de Justicia)

Es así que muchas personas han mostrado su interés por saber la situación actual en la que se se encuentra el régimen de visitas en el ámbito legal. Asimismo, otros han se han cuestionado si se podrá recuperar aquellas que no se llevaron a cabo durante la cuarentena.

Para abordar estos aspectos que se desarrollan en el seno familiar, La República conversó con Reyna Orellano, abogada civil especialista en temas de familia, quien explica el panorama que conlleva el derecho de un hijo tener contacto con su padre durante la pandemia.

“Actualmente, no existe un marco legal en específico que rija sobre el régimen de visitas en estricto durante esta emergencia sanitaria. Los regímenes de visita se están llevando a cabo conforme al criterio común de los jueces y de las partes involucradas”, precisa la gerente de Abogadas Perú.

En el Perú, los niños tienen el derecho de pasar tiempo con su padre o madre que vive fuera de casa. (Foto referencial)

¿Se pueden recuperar las visitas que no se efectuaron por la cuarentena?

Los niños son una de las poblaciones más vulnerables desde que llegó el coronavirus al país. Por ello, luego de que el presidente Martín Vizarra decretara la emergencia sanitaria el último 15 de marzo, todos ellos vieron alterados sus derechos, tales como la libertad o el de reunirse con sus padres, con quien no viven en lo cotidiano.

Ante esto, los progenitores que no poseen la tenencia del menor se han planteado la posibilidad de recobrar los días en los que no pudieron encontrarse con sus hijos; sin embargo, ¿esto es posible?

“En la mayoría de casos, el régimen de visitas no es recuperable porque no es algo acumulativo y porque se estaría alterando el acta de conciliación o la sentencia establecida por el juez. No obstante, existen casos en los que sí se podía modificar el tema de las visitas, siempre y cuando sea a criterio del juez o cuando ambas partes lleguen a un acuerdo”, precisa Reyna Orellano.

En esa línea, la abogada añade que la cuarentena, al tratarse de un motivo de fuerza mayor y no de decisión de los padres, no implica que se determine la recuperación de visitas de los progenitores.

Un padre o una madre puede perder el régimen de visitas cuando sea investigado por un delito contra la integridad física, sexual o moral contra el cónyuge, la pareja o los descendientes. (Foto referencial)

Régimen de visita virtual en Perú

Debido al incremento de contagios por COVID-19 en el Perú y el peligro existente para los niños de salir a las calles, los magistrados del Poder Judicial están dictando sentencias tomando en consideración el uso de la tecnología.

“Las sentencias que están dictando toman en cuenta el protocolo en sí. Por ejemplo, si son niños menores de 10 años, los jueces están tomando bastante hincapié al régimen de visita para que se lleve a cabo de manera virtual hasta diciembre o hasta que se encuentre una vacuna”, puntualiza la experta.

Desde esa perspectiva, es importante destacar que los jueces están aplicando el criterio común tomando en cuenta el bienestar del menor establecido en el Código de los Niños y Adolescentes.

¿El régimen de visitas se aplica para padres divorciados y separados?

Teniendo en cuenta que el régimen de visita es el derecho de la madre o el padre que no tiene la tenencia de los hijos de visitarlos, disfrutar de su compañía y comunicarse con ellos, también se debe conocer que es una figura jurídica establecida por la ley en el Perú.

“No interesa si se trata de padres separados o divorciados, el régimen existe porque uno de los progenitores no tiene la custodia y la solicita. Además, está sustentado en un documento que acredita que las visitas están establecidas”, argumenta Orellano.