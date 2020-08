Padres del niño de dos años que cayó a un pozo piden que se aceleré el proceso

Los padres del pequeño de dos años que falleció al caer en un pozo sin tapa de más de 80 metros en el distrito de Cercado de Lima piden que se aceleren las investigaciones del caso.

Desde las once de la mañana, peritos del Ministerio Público y la División de Homicidios de la Policía Nacional se acercaron hasta el parque Roma para la segunda diligencia que se lleva en torno al fallecimiento del menor.

Asimismo, Cesar Robles y Betsabé Sánchez, padres de la víctima denunciaron la impuntualidad de los representantes del Ministerio Público y de la División de Homicidios de la Policía ya que para ellos es difícil encontrarse en el lugar donde murió el pequeño hijo. Los deudos fueron citados para las diez de la mañana.

“Nosotros, estamos esperando desde las diez, hemos tenido que regresar al lugar, yo ni si quiera he querido pasar por acá porque me estremezco y también hay un tema de puntualidad. Ellos piensan que para nosotros es fácil venir acá y estar mirando por donde se cayó mi hijo, eso no puede ser”, sostuvo la madre a Canal N.

Por otro lado, el abogado de la familia, Aetidoro Cóndor Becerra, indicó que esperan que el caso se desarrolle con transparencia. Él sostuvo que se estaría incurriendo en “dos delitos: homicidio culposo y exposición de personas al peligro”.

La familia afirma que hasta el momento Sedapal ni la Municipalidad de Lima se han comunicado directamente con ellos, solo enviaron mensajes que fueron de conocimiento público.

“Me sorprendió la respuesta del alcalde Muñoz ante la comisión de fiscalización del Congreso, trata de evadir su responsabilidad. No ha separado del cargo al gerente o subgerente del área de parques y jardines como primera medida. Me sorprende que Sedapal no sea investigado, solo emiten un comunicado”, agregó el abogado.