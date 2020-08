Pacientes de EsSalud Puno murieron por falta de oxígeno

“(…) Esta noche no habrá oxígeno. Qué pueden hacer los que trabajan. ¿Qué pasa con los pacientes? Realmente estamos abandonadas. Trato de ponerme en el lugar de los compañeros y no puedo imaginar el estrés de la guardia y recién son las 21 hrs. Esta situación es triste”.

Esta frase le corresponde a una trabajadora de salud del hospital III de EsSalud el jueves 06 de agosto.

Advierte que a los pacientes por COVID-19 se les deja morir por falta de oxígeno. La servidora escribió dicho texto en un grupo whatsapp de médicos y personal asistencial.

No se equivocaron. Entre la noche de aquel jueves para el viernes 08 de agosto en el hospital de EsSalud perdieron la vida seis personas por insuficiencia respiratoria. Sus pulmones fueron seriamente afectados por el coronavirus. Los cuerpos amanecieron amontonados en la morgue muy cerca de Obstetricia y Neonatología.

Otra servidora advirtió que llamaron a sus jefes para advertirles de las muertes que se veían a venir. “No contestan los teléfonos. (…) Debieron prever todo lo que se venía”, se quejan entre ellos. Y la respuesta de resignación de otro trabajador fue: “El silencio hace tanto daño como la indiferencia, quiera Dios que esta pandemia no los toque”.

La República contactó con personal médico y asistencial del hospital de Essalud. Confirmaron que los jefes saben de la actual crisis.

PUEDES VER: Walter Martos anunció la instalación mercados temporales en regiones para fines de agosto

Aseguraron que a los pacientes los dejan a su suerte porque no hay cómo decirles que no hay oxígeno y lo más seguro es la muerte. Pidieron la intervención de la Fiscalía Penal para que prueben que sí existe homicidio culposo por omisión. “Prácticamente se les está dejando morir, sino nosotros mismos no tenemos el equipamiento”, advirtió un médico.

El actual gerente de EsSalud Puno, Juan Carlos Mendoza, reconoció que no hay oxígeno en stock. Explicó que hay dos empresas en Puno que no se dan abasto, razón por la cual traen el recurso medicinal desde Arequipa.

PUEDES VER: Otro policía fallece a causa de coronavirus en Puno

“Sí hay dificultades. No podemos negar. La demanda es alta”, admitió.

Reconoció también que debido a la actual pandemia los productos médicos y de protección personal están demorando por la alta demanda a nivel nacional.

El funcionario dijo además que el hospital ha colapsado pero negó que no se haga adoptado las medidas necesarias. Indicó que debido a todo lo que se veía a venir se acondicionó el hospital III para pacientes COVID-19.

Minsa dará asesoramiento a Puno

El sector salud de Puno afronta una seria crisis sanitaria debido a la actual pandemia. El Premier Walter Martos, anunció que se desplegará equipos gerenciales que permanecerán en algunas regiones para brindar acompañamiento a los funcionarios responsables en materia de gestión epidemiológica, clínica y administrativa. Puno está en la lista. Walter Oporto Pérez, director regional de Salud, aseguró que toda ayuda en este momento es necesaria. Empero precisó que debido a la actual situación se requiere un desembalse de atenciones de pacientes COVID-19. Planteó la telemedicina. Este funcionaría vía celular para que los ciudadanos no tengan que acudir a los centros de salud.