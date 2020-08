Más de la tercera parte de la tropa policial en Arequipa se infectó

Elmer Mamani

Arequipa

Cifras frías y duras.En Arequipa, se contagió más de la tercera parte de la tropa policial, de los 6650, 2200. El jefe de la Región Policial, general Víctor Zanabria, esto superó las expectativas, se pensó que solo llegarían a 2000.

El oficial indicó que a diario se reporta entre 14 a 15 efectivos contaminados.Hay 1500 efectivos reincorporados que superaron la enfermedad. Zanabria resaltó que para no afectar ninguna unidad o comisaría se disminuyó la carga administrativa de una parte de agentes para que salgan a patrullar. “No hemos cerrado ninguna comisaría, todos lo servicios se han mantenido”, señaló.

Sobre las pérdidas, la institución tuvo 22 efectivos fallecidos. Además 20 se encuentran en el hospital de la Sanidad, cinco de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Zanabria anunció que implementarán 15 UCI más en los próximos días, pero que se requerirá de más personal de salud.

Sobre la cuarentena focalizada, el oficial indicó que cumplen con los operativos de restricción en horas de la noche y los domingos de inmovilización social con 1220 agentes. Resaltó que intervienen cada vez más reuniones, fiestas y a centros de trabajo sexual. Al día detienen un promedio de 150 ciudadanos. “El cumplimiento está en la cabeza de cada persona, no en la Policía. No podemos poner un millón de policías para que controlen a un millón de ciudadanos, no es así.”, declaró. ❖