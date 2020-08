Martín Vizcarra: Vacuna contra la COVID-19 será para los primeros meses del próximo año

El mandatario Martín Vizcarra brindó declaraciones respecto a la eventual vacuna contra el nuevo coronavirus que llegaría en los primeros meses del próximo año. “Las coordinaciones con diferentes laboratorios o países están bien avanzadas. Cuando se tenga la vacuna, podremos acceder a ella”, indicó en su mensaje a la nación.

Además, manifestó que la Comisión Multisectorial se encuentra realizando su máximo esfuerzo, pero “aún la vacuna a nivel internacional está en la última etapa de validación, por lo menos hasta fin de año”. Es decir, recién se podría tener una vacuna en los primeros meses del 2021.

El presidente señaló que la Comisión Multisectorial que está viendo el tema de seguimiento del desarrollo, producción, donación, adquisición y distribución de las vacunas contra la COVID-19 es integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, Concytec, un representante de EsSalud, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por otro lado, el presidente anunció que se prohíben las reuniones familiares durante el estado de emergencia, al ser los nuevos focos de contagios del coronavirus. Hasta la fecha, suman más de 489 mil infectados a causa de la COVID-19.

¿Cuáles son las últimas disposiciones del Gobierno en agosto?

El Gobierno Peruano dispuso que el estado de emergencia nacional se extienda hasta fines de agosto para frenar el avance del virus Sars-Cov-2. Además, el trabajo remoto se ampliará hasta junio de 2021. Con respecto a la salida de menores, el horario será solo de media hora.

Mientras tanto, la cuarentena focalizada se extendió a cinco regiones y 34 departamentos; entre ellos, Lima Provincias. Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín se suman al aislamiento social obligatorio.

¿Perú volverá a una cuarentena general?

No. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, mencionó en una rueda de prensa que Perú no volvería a una cuarentena general, debido a que ya iniciaron las actividades económicas y necesitaban reactivar ciertas áreas. No obstante, no descartó la vuelta de una cuarentena focalizada.

