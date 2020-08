Familia pide ayuda para encontrar a mascota “Lucas” perdido en Chiclayo

Noticias de perros perdidos. Los dueños de Lucas se encuentran desesperados tras la desaparición de su mascota el último miércoles a horas de la noche en la calle Wilder Rodríguez, segunda etapa de la urbanización La Primavera en el distrito de Chiclayo (Lambayeque).

La fotografía para que se ayude en la búsqueda ha sido compartida en la página oficial de Refugio Animal de Chiclayo, y en ella se detalla que la mascota tiene 5 años de edad y que es manso.

En esa línea, sus dueños en la publicación exhortaron a que ayuden a compartir la publicación en la ciudad de Chiclayo para poder ubicar a su mascota.

“Lucas es grande, de cadera delgada y cabezón. Es un perro manso, no muy robusto, no lleva nada puesto y no está castrado. Agradecemos ayudarnos en la búsqueda y cualquier información la pueden hacer ellegar al 983281154”, expresó la dueña, Rubí Bobadilla Díaz.

Últimas noticias de La República Norte

Dale like aquí y entérate a diario de las últimas noticias del norte peruano. Además de información utilitaria sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.