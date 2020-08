Juan Villena sobre vacuna rusa contra la COVID-19: “La población piensa que ya salió y no es así”

El infectólogo Juan Villena aclaró el panorama a la ciudadanía peruana respecto a la reciente vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, anunciada por el mandatario Vladimir Putin. El especialista enfatizó que esta aún no se encuentra en circulación; es decir, no ha salido a la venta en el mercado. Agregó que se desconoce su eficacia y los posibles efectos secundarios que tendría.

“Sobre la noticia de la vacuna rusa, la población piensa que ya salió y eso no es así. No hay información suficiente, pero hasta ahora parece ser que la vacuna tiene eficacia, ¿cuán segura es? La investigación fue hecha en 38 personas, esto no significa absolutamente nada”, dijo en Canal N.

Además, mencionó que los efectos colaterales de un fármaco son importantes, ya que pueden ser “muy serios” desde un 8 % a un 15 %. “Si se hace en 38 personas no voy a encontrar esos efectos. Es imposible saber qué va a tener”, dijo.

También, expresó que esta vacuna recién pasará la fase en la que se evaluará si la droga es tóxica o no, ya que aún no hay información sobre ello. No obstante, manifestó que no desmerece el trabajo realizado por Rusia. “Me parece interesante que ya hayan podido lograr bajo otra modalidad. Es muy bueno para toda la ciudadanía”, añadió.

Por otro lado, detalló que la vacuna no llegaría hasta el 2021, puesto que aún deben acceder a la distribución. Los primeros en el cronograma de vacunación serán el personal de salud, policías, y personas en la primera línea. Así también, la población de riesgo.

“Estamos hablando de miles de millones de fármacos que se tienen que producir”, resaltó. Hasta este 11 de agosto, el Minsa reportó un total de 489.680 infectados y 21.501 fallecidos a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el Perú.

