Coronavirus en Perú. Luego de haberse rehusado en un primer momento, esta mañana el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, se presentó ante el pleno del Consejo Regional para informar sobre las acciones realizadas por la entidad en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El acuerdo regional n.° 000122-2020 -donde se reiteró la invitación para Lozano- establecía tres puntos orientados básicamente en la lucha contra el nuevo coronavirus; sin embargo, al inicio, el gobernador se mostró renuente bajo el argumento de que el Comando Regional de Operaciones COVID-19 es la entidad encargada del manejo de la estrategia sanitaria en Lambayeque.

“El acuerdo debió estar dirigido al Comando. Yo firmé la resolución, pero de forma unilateral lo designó la doctora Pilar Mazzetti (actual ministra de Salud). (...) Cuando el Comando se forma todos hicieron aplausos. Fui muy crítico contra el presidente (Martín Vizcarra) por haber roto el orden democrático, porque me sacaron de forma indirecta”, expresó el gobernador.

En varios pasajes de su alocución, Lozano criticó la labor del Comando Regional COVID-19 haciendo referencia al número de casos que actualmente registra Lambayeque (19 165 contagios y 1 549 fallecidos), pero también porque -aseguró- no le informa sus avances pese a haberlo solicitado. Luego de algunos minutos comenzó a exponer sobre las normas y proyectos que su despacho impulsó para combatir la pandemia.

Parte de estas medidas se encuentran enmarcadas en tres decretos regionales (uno de ellos con medidas para evitar la propagación del virus, algunas ya habían sido dispuestas por el Ministerio de Salud), el fortalecimiento del primer nivel de atención con medicamentos e insumos, la producción de ivermectina, la dotación de logística para la implementación de centros temporales de atención, el convenio con EsSalud y la asignación de presupuesto para la instalación de plantas de oxígeno en tres hospitales.

“Hoy he ordenado que Olmos y todos los centros alejados del distrito capital van a tener su medicamento Covid, sino se va a ordenar para toda patología (sic). Esto debió haber planificado el Comando Covid, pero no está haciendo eso, simplemente está haciendo cosas muy pequeñas y no puedo dejar (de hacer) esto que la Ley me ordena”, agregó el gobernador.

¿Desactivación del Comando?

Las intervenciones de algunos consejeros -oficialistas y de oposición- también estuvieron encaminadas a cuestionar el trabajo del Comando COVID-19, cuyo liderazgo recae sobre el representante de las Fuerzas Armadas, General EP Walter Bracamonte. Incluso, el legislador regional Manuel Huacchillo calificó de “error” haber aceptado la conformación de este grupo de trabajo, por lo que pidió al gobernador reconsiderar dicha decisión.

“Fue un error de su parte aceptar que le impongan un Comando. El resultado ha sido desastroso. Ese Comando tenía directivas claras y precisas, (pero) estamos con los casos y la letalidad más elevadas a nivel nacional. (...) El Comando Covid de usted depende: usted sacó el decreto, usted lo puede desactivar”, expresó.

Tras finalizar su participación, Anselmo Lozano descartó la posibilidad de dejar sin efecto dicho decreto regional, pero se mostró a favor de trabajar de forma articulada con el Consejo. No obstante, teniendo en cuenta los precedentes, ¿cuánto tiempo durará esta cordialidad?