¿Qué debemos tener en cuenta en caso ocurra un fuerte sismo en plena pandemia? [VIDEO]

La pandemia del coronavirus no es lo único que mantiene en vilo al Perú. Desde hace años, existe el riesgo de un sismo de gran magnitud que podría causar serios daños y arriesgar nuestras vidas si no estamos preparados. No obstante, las medidas de prevención deben tener en cuenta la posibilidad de contagios con la COVID-19.

El doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó en diálogo con La República que “el peligro del sismo existe. El riesgo, en realidad, está asociado directamente a la forma como han crecido las ciudades, a la calidad de las construcciones y al nivel de cultura de prevención que tiene la población”.

Siendo así, ¿cómo podemos mantenernos a salvo en un terremoto evitando posibles contagios por las aglomeraciones, tan frecuentes en estos casos? Asimismo, ¿Qué cosas debemos incorporar ahora en nuestras mochilas? ¿Qué deben hacer los pacientes con COVID-19?

Para resolver estas interrogantes, La República contactó con la Lic. Lorena Bustamante, especialista de la dirección de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), quien recuerda las tres fases que debe tener nuestro comportamiento ante un sismo: preparación, ubicación y evacuación.

En la primera fase, asegura la experta, “tenemos que saber dónde están nuestras zonas seguras internas, cuáles son nuestras rutas de evacuación y cuáles son las zonas seguras externas”.

Por otro lado, las mochilas de emergencia, que suelen llevar comida no perecible, medicinas e implementos para protegernos del frío, deben incluir también tres pares de mascarillas por persona, así como guantes, alcohol en gel y una botella con lejía que permita limpiar platos y cubiertos si no fuera posible retornar a la casa tras el sismo.

Durante el sismo, indica Bustamante, las personas tienen que ubicarse en sus zonas seguras internas y, si no les es posible mantenerse en pie, acercarse lo más posible al piso para no perder el equilibrio. Luego de ello, asegura, recién se debe evacuar, guardando la distancia social de entre 1,5 a 2 metros.

“Como ya no es inmediato, podemos evacuar de una manera un poco más calmada, no tienen que entrar en pánico. Cuando evacuamos en edificios, hay que tratar de mantener nuestra distancia con las otras personas que viven ahí”, señala la especialista.

“Si es imposible mantener la distancia porque no se han habilitado nuevas zonas externas o porque hay demasiada gente, la evacuación siempre tiene que ser con mascarilla”, manifiesta Bustamante, quien también hace hincapié en la necesidad de los guantes por si hay problemas para lavarse las manos o si se debe atender a una persona herida que requiere ayuda.

En el caso de pacientes con COVID-19, la experta recomienda tener una mochila particular para ellos, con su propio menaje y con las respectivas medicinas en caso de estarlas tomando, además de los objetos ya mencionados. La persona deberá llevar mascarilla (doble si tuviera síntomas) y guantes durante la evacuación, además de guardar la distancia social en lo posible.

Siguiendo las recomendaciones de los expertos podremos estar prevenidos tanto del coronavirus como de los fuertes sismos. Solo es cuestión de organizarse debidamente y actuar con responsabilidad.