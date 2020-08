En medio del colapso de hospitales y la carencia de camas UCI en Perú, un grupo de personas organizaron una ‘fiesta COVID’ de 18 años en pleno toque de queda pese a que el Gobierno mencionó que no están permitidas las reuniones sociales tras el aumento de contagios por el nuevo coronavirus.

La fiesta se desarrolló en el Cercado de Lima, donde alrededor de 35 personas se encontraban en el establecimiento. Todos los ciudadanos no portaban mascarillas ni guardaban el distanciamiento social. Esto se encontraba siendo transmitido a través de las redes sociales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibió la alerta por la transmisión en redes y por los vecinos que, cansados por la bulla, dieron aviso a la comisaría Monserrat. Cuando llegaron al lugar, encontraron a decenas de personas tomando y fumando sin importarles terminar en un contagio masivo de la COVID-19.

Según el informe de Latina, los ciudadanos intentaron huir del establecimiento cuando escucharon las sirenas de los vehículos policiales; no obstante, no lo lograron. Las 35 personas terminaron sancionadas por no respetar el toque de queda y realizar fiestas en un estado de emergencia.

Dos personas organizadoras fueron retenidas hasta las 4 a. m., luego fueron puestas en libertad. Cercado de Lima es uno de los distritos con mayor número de infectados, por eso, recuerdan a la ciudadanía cuidarse y protegerse de un contagio.

Hasta el 11 de agosto, el Minsa reportó un total de 489.680 infectados y 21.501 fallecidos debido al nuevo coronavirus.

