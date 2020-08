Carabayllo: detienen a sujeto que tenía especies silvestres en cautiverio en un restaurante

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Norte abrió una investigación preliminar contra Hugo Ernesto López Orbegoso, por tener bajo su poder a especies de animales silvestres en su restaurante ubicado en el distrito de Carabayllo.

El representante del Ministerio Público encontró a López Orbegoso en posesión flagrante de especies silvestres al interior de un restaurante en la Asociación de Pequeños Agropecuarios Santa Inés.

PUEDES VER Vecinos de Comas y Carabayllo podrán recargar su balón de oxígeno gratis este 13 y 14 de agosto

La fiscal Silvia Cáceda Román investiga al sujeto por el presunto delito de depredación de flora y fauna silvestre en agravio del Estado. Asimismo, informó que en el lugar se encontró un mono fraile, un loro frente azul, dos loros mejillas amarillas, dos loros frente roja y dos ardilla muca gris.

En ese sentido se dispuso que, por motivo de esta posesión ilegal, se procedería a la detención de López Orbegozo.

El artículo 308 del Código Penal señala que el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años.

Las especies rescatadas fueron decomisadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con el apoyo de la División contra la Tala ilegal y los Recursos Naturales de la Policía Nacional.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público determinará si las especies que se encontraron en el referido establecimiento están en peligro de extinción.