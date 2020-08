20 000 alumnos excluidos de la enseñanza virtual en Cusco

José Víctor Salcedo

Cusco

El gobierno prometió entregar tabletas con internet a más de un millón de estudiantes de escasos recursos económicos del país para que lleven las clases de “Aprendo en casa”. La compra se cayó por irregularidades en el proceso. Un millón se quedó sin tabletas y, por ende, la mayoría no accederá a las clases virtuales. Solo en la región Cusco 74 592 alumnos debían recibir los equipos. Ninguno tiene acceso a Internet porque es pobre o extremo pobre. Las autoridades locales de educación trataron de reducir al máximo la cantidad de estudiantes afectados. La directora regional de Educación, Ruth Báez, sostuvo que pese al esfuerzo todavía hay 20 mil estudiantes que no acceden a la educación virtual. No cuentan con Internet ni señal de radio y televisión. El grueso vive en La Convención, Paucartambo, Calca, Espinar, Canchis, Chumbivilcas, Paruro y Anta. Paruro es un caso crítico. El director de la Ugel, Elías Melendrez, precisó que el 100% de alumnos (6000) está fuera de alcance. “Solo algunas radios locales con compromiso social retransmiten las clases, pero no se llega a todos”.

Melendrez precisa que los profesores hacen el esfuerzo de dictar clases mediante llamadas telefónicas y en algunos colegios han instalado altoparlantes para que todos los chicos puedan oír las clases. “Hay profesores que les hacen recargas a los padres de familia para que puedan contactarse con sus estudiantes”.

Educación rural en ruinas

Hay 20 mil estudiantes excluidos del año escolar 2020 en Cusco. Pero casi toda la población estudiantil sufrirá perjuicios por la educación a distancia que llega con deficiencias. Este modelo sólo garantiza un 50% de efectividad en logros, según el especialista en temas educativos, Arturo Ferro Vásquez. Consideró que la educación en los ámbitos rurales como siempre llevará la peor parte. “Con o sin pandemia los resultados de aprendizaje son los más bajos que hay en el sistema educativo peruano. Por ejemplo, según la evaluación de los aprendizajes de 2019, el 98 % de los estudiantes de segundo año de secundaria del ámbito rural no comprenden lo que leen”, dijo Ferro.

Melendrez añade que pese al esfuerzo de los docentes la situación es complicada. Y es que las direcciones regionales y Ugeles se han quedado sin presupuesto. El Minedu retuvo presupuesto de regiones para comprar las tabletas. “Solo de la Ugel Paruro nos han anulado casi S/ 800 000 y de la región Cusco casi S/11 millones para comprar las tabletas que hasta ahora no llegan”, observó Melendrez.❖

Alumnos más perjudicados

Arturo Ferro y Elías Melendrez coinciden en que la educación remota tiene consecuencias desfavorables. Los más afectados serán los alumnos de primero, segundo y sexto grado de primaria y de quinto de secundaria del ámbito rural.

Ferro dice que los del primer y segundo grado de primaria no aprenderán a leer y escribir. Los que terminan primaria tendrán problemas en secundaria. Los de quinto de secundaria irán en desventaja a la enseñanza superior.