Piden que serenos cumplan perfil al igual que Policía y Fuerzas Armadas

El exgerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Eduardo Molero Oyola, consideró que los servicios de Serenazgo en todo el país no se deberían politizar y debería haber un perfil estricto para quienes quieran pertenecer a este cuerpo municipal, así como se exige en la Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.

“No se debe politizar los serenazgos, pues vemos que cada vez que ingresa una nueva gestión edil, trata de acomodar sus cuadros (gente de confianza) en lo que es la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Creo que la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior debería establecer un perfil profesional para los agentes de serenazgo”, expresó Molero.

Agregó que entre estos requisitos deben estar la edad mínima y edad máxima, talla mínima y máxima tan igual como se hace en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

“Se tendría que poner una edad límite, pero vemos que en la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Trujillo hay personal que están bordeando los 70 años, y no es uno, son muchos. Hay gente que no tiene ni la talla ni el peso, no han sido debidamente capacitados; entonces una solución sería no politizar el área de Seguridad Ciudadana”, reiteró Eduardo Molero.

Sin embargo, aclaró que en la gestión del suspendido alcalde Daniel Marcelo, solo ingresaron 12 agentes y no hubo politización del servicio. Molero aseguró que su administración luchó contra la corrupción y los casos que se dieron fueron aislados.