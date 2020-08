Ministerio de Salud evidencia errores de manejo de pandemia en Arequipa

Un rosario de observaciones encontró el Ministerio de Salud (Minsa) en la gestión que realizó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para hacerle cara a la pandemia. Las más de 40 situaciones detectadas fueron diversas desde personal con licencia por comorbilidad que no realizaba trabajo remoto, hasta algunos centros de salud de primer nivel que no tenían triaje diferenciado.

El equipo multidisciplinario del Minsa que trabajó en la ciudad para brindar asistencia técnica del 24 de julio al 1 de agosto, estuvo integrado por 24 profesionales. Dieron recomendaciones para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria ante la COVID-19. Fueron ocho ejes de intervención: sistema de información, recojo humanitario de cadáveres, centro de llamadas, medicamentos y equipos de protección personal (EPP), laboratorio, Epidemiología, Equipo de Respuesta Rápida (ERR) y Equipo de Seguimiento Clínico (ESC).

En el primer eje, llama la atención que no hubo una labor articulada entre EsSalud, Comando Covid, Geresa, GRA, entre otros, para dar a conocer comunicados en promoción de la salud. Más preocupación causa que se diga que no se contaba con estrategias de atención para infectados. El decano del Colegio de Médicos de Arequipa, Javier Gutiérrez, indicó que durante las reuniones de todos los sectores con el Comando, realizaban este tipo de observaciones pero que nunca tomaban en cuenta. “El gobierno regional a través de la gerencia (de Salud) mostraba soberbia e indiferencia a las recomendaciones”.

El equipo halló falencias en la tecnología. Por ejemplo la región no contaba con indicadores de sus servicios brindados por la COVID-19. El Minsa tuvo que socializar un tablero y un sistema de reporte del seguimiento de casos. De otro lado durante la emergencia muchas fueron las quejas de los pacientes por que no atendían las patrullas. Esto se debe a que las autoridades no instalaron un call center para la atención. Sobre estás situaciones, Gutiérrez indicó que la Geresa y sus establecimientos están muy atrasados en cuanto a la implementación de tecnología para agilizar su gestión e incluso que EsSalud le llevaba varios pasos adelante.

Lo más grave quizás está en los eje de equipos de respuesta rápida (ERR) y el de recojo de cadáveres. Fueron 17 las situaciones halladas en el primero. Los ERR son insuficientes para requerimiento y seguimiento clínico. Se coordinó para que aumenten a 100 en la ciudad. Además en los hospitales se condicionaban la atención del paciente por la falta de manómetros para los balones de oxígeno. Algo que a lo largo de la pandemia reclamaban los familiares cuando había las carpas en el hospital COVID-19 Honorio Delgado. Mientras que en algunos centros de primer nivel no contaban con triaje para pacientes no COVID. Situación que también fue advertida por la Defensoría del Pueblo.

Para Gutiérrez las consecuencias de todo este mal manejo las sufrieron los pacientes. Esto también afectó en el recojo de cadáveres. Literalmente señala el informe que “no hubo gestión para adquirir frigoríficos”. Además se halló que no era suficiente el equipo, ni los vehículos, ni los EPP, ni las bolsas para los cuerpos.

En cuando a medicamentos se recomendó incrementar la producción de ivermectina por que los 2400 frascos diarios no es suficiente. El Minsa dispuso contratación de más personal para llegar a 8 mil frascos día.