Fiscalía observa atención de gestantes en hospitales de Piura

Las constantes denuncias de decenas gestantes por falta de atención y presunto maltrato en los establecimientos de salud inició una investigación por parte de la Segunda Fiscalía Transitoria de Prevención del delito de Piura.

La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, acompañada con personal de Susalud y el coordinador regional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva realizaron una diligencia inopinada en los hospitales Santa Rosa y Cayetano Heredia, donde son atendidas gestantes y pacientes COVID-19.

En el recorrido por las áreas de Ginecología, Neonatología y UCI Neonatal los órganos fiscalizadores constataron que no hay incubadoras ni ventiladores mecánicos disponibles para neonatos prematuros.

Asimismo, el personal médico señaló que ellos no se niegan a atender a las pacientes, pero el problema con las gestantes prematuras es que hay camas disponibles para ellas, pero no para los neonato. Además, se pudo verificar una reducción considerable del personal médico y asistencial, muchos no están laborando por ser población de riesgo o han pedido licencias o están en cuarentena

Los representantes del Ministerio Público señalaron que investigan los presuntos delitos de exposición al peligro, violación de medidas sanitarias y omisión de actos funcionales, como parte de un procedimiento preventivo iniciado de oficio por la situación crítica que atraviesan las gestantes para lograr recibir atención médica hospitalaria, en especial con embarazos prematuros.