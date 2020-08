Familiares de paciente COVID-19 están endeudados por elevados precios en clínica [VIDEO]

A la terrible experiencia que representa tener un familiar infectado del nuevo coronavirus, se le suman los elevados precios que cobran las clínicas. Ese es el caso de los parientes de Mónica La Torre Angulo, quienes se encuentran endeudados en la Clínica San Gabriel, en San Miguel.

Su hijo, Jurgen Buquich, señaló que antes de internar a su madre, ellos acudieron hasta a tres hospitales del Ministerio de Salud; sin embargo, fueron rechazados por falta de camas. Debido a la emergencia acudieron al centro de salud privado, donde la aceptaron y se inició la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS).

“La clínica ha mandado toda la documentación al SIS y el SIS no responde”, refirió el joven a América TV. Asimismo, dijo que el centro de salud insistió en varias oportunidades con nosocomios del Minsa para el traslado de su madre, pero que el Hospital de Emergencias de Ate y el Hospital Dos de Mayo no aceptaron porque no tenían capacidad de atención.

La deuda continúa incrementando día a día. Según detalla, cobran S/ 500 diarios por tópico y S/ 25 por cada hora de oxígeno. Aseveró que tiene una sumatoria es de S/ 20.000 y su madre necesitaría atención por más de un mes.

Asimismo, en las facturas se reflejan cobros de medicamentos como el de omeprazol cuya ampolla cuesta S/ 8.47, mientras que en la tarifa COVID del Grupo San Pablo figura a S/ 5.34. Así como el atrovet en aerosol que le costó S/177.63, cuando en el Observatorio del Ministerio de Salud el precio mínimo en el sector público es de S/ 7.

Según América TV, el Ministerio de Salud analiza en este momento un posible traslado, pero no confirmaron si asumirán lo invertido por la familia en el tratamiento. Por su parte, la Clínica San Gabriel aseguró que la diferencia en el precio de los medicamentos se debe a que utilizan productos de marca.