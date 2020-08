Chats de EsSalud Puno: 6 pacientes murieron la noche que discutían por falta de oxígeno

Liubomir Fernández

En el hospital III de EsSalud Puno los pacientes están perdiendo la vida por falta de oxígeno. El caso fue revelado por el propio personal médico y asistencial a través de conversaciones de WhatsApp. Los diálogos ponen de manifiesto la preocupación de no poder mantener con vida a sus pacientes a falta de oxigeno medicinal.

“Es algo desesperante leer que esta noche no habrá oxígeno. Que pueden hacer los que están trabajando. ¿Qué pasará con los pacientes? Realmente estamos abandonadas. Trato de ponerme en el lugar de los compañeros y no puedo imaginar el estrés de la guardia y recién son las 21 hrs. Esta situación es triste”.

Esta frase le corresponde a una trabajadora de salud que el jueves 06 de agosto estuvo de servicio en el hospital III de EsSalud en el centro poblado de Salcedo. La advertencia ante la falta del oxígeno medicinal se reflejó en muertes.

Entre la noche de aquel jueves y las primeras horas del viernes 08 de agosto, en el hospital de EsSalud perdieron la vida seis personas porque no había oxígeno para poder suministrarles. Los cuerpos amanecieron amontonados en la morgue muy cerca de las áreas de Obstétrica y Neonatología.

En los diálogos otro servidora advierte que los jefes son indiferentes a esta situación. “No contestan los teléfonos. Con negarse a resolver problemas lo solucionan. Debieron prever todo lo que se venía”, se quejan entre ellos. Y la respuesta de resignación de otro trabajador fue: “El silencio hace tanto daño como la indiferencia, quiera Dios que esta pandemia no los toque”.

PUEDES VER: Otro policía fallece a causa de coronavirus en Puno

Otra trabajadora plantea: “Que se tomen las previsiones. Los reactivos se acaban. No hay camas a dónde vamos a llegar si esto continúa de esta manera”, “Servicio Social debería apoyar a los compañeros. Se supone que este es un medio de enterarse de lo que sucede en el hospital. Nadie se manifiesta”.

Se confirmó que en el hospital ya no hay médicos ni enfermeras que puedan atender a las personas. Frente a esta situación una trabajadora escribe. “Se pide al sindicato que por su intermedio se presione a la gerencia la pronta contratación de personal de enfermeras y técnicos. No hay personal que reciba shock trauma, UCI y tópicos. Amanecieron en la intemperie 5 pacientes con oxígeno. Estamos agotados también en emergencia. Solo contamos con 3 técnico de diez”.

Personal médico y asistencial del hospital de EsSalud confirmaron que no saben cómo decirles a los pacientes que no hay oxígeno ni personal. “Prácticamente se les está dejando morir, si nosotros mismos no tenemos el equipamiento”, advirtió un médico.

GERENTE DE ESSALUD PUNO

El actual gerente de EsSalud Puno, Juan Carlos Mendoza, reconoció que no hay oxígeno en stock. Explicó que hay dos empresas en Puno que no se dan abasto para proveer el insumo, razón por la cual están trayendo el recurso medicinal desde Arequipa.

“Sí, hay dificultades. No podemos negar. La demanda es alta”, admitió. Reconoció también que debido a la actual pandemia los productos médicos y de protección personal que se adquirieron para diversos servicios están demorando por la alta demanda a nivel nacional.

El funcionario dijo además que el nosocomio ha colapsado, pero negó que no se haya adoptado las medidas necesarias. Indicó que debido a todo lo que se veía a venir se acondicionó el hospital III para pacientes COVID-19.