Arequipa: más pacientes con COVID-19 llegan desde provincias al hospital Honorio Delgado

Arequipa. No disminuye el número de pacientes con coronavirus que llegan al hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza para tratarse. Su director, Richard Hernández, explicó que la afluencia de infectados no baja: hay 110 en promedio al día. En la semana, entre el jueves y sábado, arriban más personas, mientras que el domingo se reduce por la inmovilización total.

Hernández resaltó que son atendidos con una mayor rapidez debido al flujo que se implementó. Una mayor cantidad de contagiados acuden al nosocomio en condiciones más delicadas. “Cada vez llegan más graves, porque ahora una parte de la población se está atendiendo en sus propias casas”, explicó.

PUEDES VER: Ministerio de Salud evidencia errores de manejo de pandemia en Arequipa

Otro tipo enfermos que aumentó son los evacuados de las provincias como Islay, Camaná y Aplao (Castilla). Hernández indicó que llegan entre 4 a 5 personas delicadas por día debido a que esas localidades no cuentan con un hospital del nivel del Honorio Delgado. En esas jurisdicciones se están elevando los casos por la pandemia.

Hernández detalló que la falta de personal los sigue afectando. Recientemente recepcionaron un ala del tercer piso del nosocomio. Sin embargo sus 50 camas no pueden ser utilizadas debido a que no cuentan con el personal suficiente. “Necesitaríamos 65 profesionales de la salud y no los tenemos”.