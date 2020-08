Con información de Deysi Portuguez

El representante del policlínico “Tu Salud”, Ulises Carhuaz, denunció un presunto ensañamiento de la Municipalidad de Villa El Salvador en contra de su establecimiento, debido a que el último jueves 6 de agosto fue clausurado de manera definitiva por no contar con la licencia de funcionamiento activa. Él relata que solo estaban esperando que les aprueben las observaciones subsanadas.

Carhuaz explicó cuál fue la respuesta del personal de fiscalización al momento del cierre. “Preguntamos por qué y nos dijeron que no teníamos licencia, pero eso ya está, solo que desde antes de la pandemia estábamos esperando que vengan a levantar las observaciones y nunca vinieron, luego venció el plazo y nos denegaron”, indicó a La República.

Carhuaz afirma, además, que ha sido amedrentado por personal del municipio cuando se encontraban subsanando los detalles que justamente habían sido observados. “El viernes en la noche llegaron los de Serenazgo, aludiendo que iban a llamar a la Policía para que hagan el desalojo, cuando solo estábamos haciendo algunas refacciones, no estábamos atendiendo y amenazaron con sacarlos a la fuerza”, contó.

“Ellos dicen que tenemos una doctora venezolana que no cuenta con papeles, pero ella sí esta colegiada. Además, nosotros sí contamos con registro en Renipress. Me gustaría que sean más flexibles para regularizar nuestros documentos ya que las entidades no están atendiendo normalmente”, agregó.

Por su parte, Darlin Chura, Subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Villa el Salvador, manifestó que al momento de realizar la intervención “no mostraron la licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil. Lo de la doctora venezolana no es el motivo del cierre”.