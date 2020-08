Con información de Vanessa Trebejo

Este lunes un grupo de jóvenes estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) se reunió en protesta por la no reducción de pensiones, pese a no contar con todos los servicios que les ofreció la casa de estudios.

Ellos piden que se realice un porcentaje de reducción de pensión debido a que alegan no haber contado con una adecuada calidad de enseñanza. Michael Velasquez, estudiante de derecho de la sede de San Juan de Lurigancho comentó a La República que la plataforma virtual habría presentado fallas durante el ciclo.

“La plataforma no es la adecuada, tiene fallas en exámenes ha ocurrido que se ha congelado la página y los profesores no tienen consideración. La baja calidad de enseñanza, los abusos que comete la universidad ya que el sistema de no funciona”, manifestó.

Además, la universidad habría cobrado un seguro de salud del cual los estudiantes debido a que las clases fueron virtuales no pudieron acceder.

Ellos esperan que se les pueda brindar una pronta solución debido a que por la pandemia muchos estudiantes se han visto afectados. “Hemos hecho solicitudes a la Sunedu pero hasta el momento no nos han brindado una respuesta. Pedimos a las autoridades que agilicen y se unan a la lucha para que se vean soluciones”, finalizó Michael Velasquez, estudiante de la UTP.

