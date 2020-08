SJL: alumnos de la UPN protestan porque no les reducen pensión pese a crisis económica [VIDEO]

Decenas de estudiantes protestaron en el frontis de la sede de San Juan de Lurigancho de la Universidad Privada del Norte (UPN). Ellos pidieron que los administradores del centro de estudios les sigan asegurando beneficios para que continúen con el segundo semestre académico del año.

Su vocero recordó que, tras el inicio del estado de emergencia, la universidad optó por cobrarles solo la matrícula para que estén presentes en las clases virtuales. Les dieron la facilidad de saldar la pensión mensualmente. Estas permisiones se restringieron este mes.

“Desde que comenzó la pandemia no lo han hecho. Pagamos la misma cantidad, esto abarca a todas las facultades, no se ha modificado nada, todo permanece igual como si dieran clases presenciales. No hay una comunicación directa, un sinceramiento en los cobros de la universidad hacia sus alumnos”, indicó a RTV Brayan Ramos Torres, alumno representante de la Facultad de Ingeniería Industrial.

El costo de la matrícula es el mismo para todos, pero el de las pensiones varía según la carrera. “No nos han hecho ningún descuento y encima pretenden cobrar moras y gastos administrativos”, añadió en TV San Juan.

Según los alumnos, la universidad dejó de otorgar beneficios porque gastó en mejorar la plataforma virtual que usan para dictar clases. Sin embargo, la página web presenta deficiencias, pues se entrecorta.

“La universidad justifica el cobro diciendo que mejoró su sistema virtual, lo cual es una mentira garrafal porque hemos demostrado que tenemos clases de la carrera de Derecho e Ingeniería donde los estudiantes superan los 200 alumnos con un solo profesor. El sistema se cuelga, hay capturas de pantallas del sistema colgado, hay problemas para subir los exámenes y un mal manejo de las aulas virtuales por parte de los docentes. Hay coordinadores de la carrera de Ingeniería Ambiental que son ingenieros civiles”, señaló.

Ellos presentaron estas quejas en la universidad mediante el libro de reclamaciones. También reportaron las fallas ante el Indecopi y este lunes 10 de agosto enviarán una carta notarial al rector de la UPN, Andrés José Velarde.