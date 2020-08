Ya van cuatro meses de la estrategia de educación a distancia ‘Aprendo en casa’ y la labor de docentes como Walter Velásquez, creador de una robot que enseña a niños sin acceso a internet, electricidad o celular en Huancavelica, es muy importante y viene siendo reconocida a nivel nacional e internacional. Aunque también pone en evidencia la necesidad de atender esta gran brecha educativa.

En plena emergencia sanitaria, este profesor de ciencia y tecnología del colegio público Santiago Antúnez de Mayolo, recolectó material reciclado como galoneras o linternas, y fabricó a la niña robot ‘Kipi’, con la cual viaja, dicta clases, lleva libros y hasta entrega alimentos del programa social Qali Warma en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.

Ya han llegado a cerca de 200 alumnos, no solo de su escuela, sino de las zonas sin energía eléctrica dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), afectada por el narcoterrorismo y la pobreza.

“No todos tienen teléfono. La mitad tiene uno, pero es de sus padres. Necesitan recargar su saldo. El otro 50% está incomunicado. ‘Aprendo en casa’ llega a los que tiene señal de radio”, explica Velásquez Godoy, también miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE).

La robot ‘Kipi’ habla quechua, español y se recarga con energía solar. Puede cantar, narrar cuentos gracias a varias memorias USB, tiene audiolibros, hace traducciones de voz y actúa como un complemento de ‘Aprendo en casa’. Para ello, Velásquez ha implementado una aplicación que le permite manejarla desde su celular. “Es una herramienta pedagógica dirigida sobre todo a los niños con habilidades especiales”, dice.

Esta labor, que se ha intensificado en las últimas semanas, ha sido difundida a nivel internacional. “Las madres del distrito me decían que no podían ayudar a sus hijos con las clases porque son analfabetas y muchas no hablan español, y algunos niños presentan autismo o habilidades diferentes”, contó el maestro al portal de ciencia y tecnología SciDev.Net.

En tanto, la última semana, el Congreso entregó un diploma de reconocimiento al docente por su trayectoria y labor. Los últimos años Walter Velásquez ha recibido las Palmas Magisteriales en el grado de Maestro, así como los premios ‘El maestro que deja huella’.

