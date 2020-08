El director de la red de Salud San Román (Juliaca) en Puno, Enrique Sotomayor Perales, acusó a sus colegas médicos de evitar atender a los pacientes contagiados con coronavirus.

“Ningún colega nombrado y que me disculpen o que demuestren lo contrario, nadie dio la cara por los pacientes COVID”, señaló enfáticamente.

El director señaló que no hay médicos que quieran trabajar en la atención a pacientes infectados y que todos se escapan. También ocurre lo mismo con el personal de enfermería.

Sotomayor se ratificó en su versión de que hay galenos que no hacen ninguna labor, pero sí cobran sus sueldos. Incluso algunos habrían pedido licencia, pero estarían laborando en clínicas particulares.

“Esto no es justo, todo eso se ha permitido, pero esto se acabó. Por más que el cuerpo médico diga que vamos a pedir la cabeza del doctor (en referencia a él), no me interesa. Me debo a la población”, señaló a diversos medios de comunicación.

Enseguida dijo que tomará acciones al respecto con el área de Asesoría Legal. Acotó que está revisando quienes fueron incluidos en el otorgamiento de bonos al personal de salud, pues algunos profesionales que ya cesaron, fueron considerados en el pago de este dinero.