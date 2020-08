El pasado 7 de agosto, una trabajadora de 63 años del zoológico ‘El Jaguar’ de Puerto Maldonado recorría las instalaciones con el dueño del lugar, cuando fue acatada por un felino.

“En ese momento, el caballero pasó primero y yo pasé detrás, es ahí donde me jaló del brazo (el jaguar). Yo no he pasado cerca. No sé cómo así el animal saltó y me agarró el brazo. Hasta me ha podido agarra el cuello”, indicó.

La señora Alejandrina Manya Araoz, que llevaba menos de una semana como personal del recinto, contó a Radio Madre de Dios que no había sido informada acerca de las medidas de seguridad. Ella solo cumplió con las órdenes del propietario, quien le solicitó ver a los animales el día del accidente.

Instalaciones del zoológico 'El Jaguar' de Puerto Maldonado. (Foto: Facebook/Alexio Vargas)

Las lesiones fueron de gravedad, por lo que fue trasladada al hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. Los médicos decidieron que era necesario amputarle el brazo, y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

Pese a que el terrible hecho ocurrió en las instalaciones del zoológico, los propietarios no se han hecho acercado a conocer su estado de salud. La señora comentó que en una sola oportunidad el nieto del dueño fue a visitarla y se comprometió a cubrir todos los gastos, pero luego no supo de él.

No obstante, el hijo de la señora afectada, Cristian Pinedo Manya, cuenta en diálogo con La República que los dueños del zoológico no se han responsabilizado ni contribuido con los gastos médicos. “Solo le han dicho de palabra (la cobertura de gastos), pero, hasta el momento, no hay nada que hayan aportado”, refiere.

Para Pinedo Manya, el caso de trata de una negligencia y de un problema de infraestructura en el zoológico ‘El Jaguar', ya que su madre tiene temor a los animales y, asegura, no se habría acercado a los felinos.

Felino en el zoológico 'El Jaguar' de Puerto Maldonado. (Foto: Facebook/Leonel)

“Mi mamá cuando ve algún animal no es de acercarse por provocar, al contrario, ella tiene miedo y se trata de alejar. Yo pienso que las jaulas no son las adecuadas para ese tipo de animal, para que se haya estirado y jalar a mi mamá. Entonces, es un papel negligente del dueño del zoológico que no ha puesto interés en la infraestructura de los animales”.

Sumado a esto, comenta Pinedo, es que habían hecho pasar el caso de su mamá como un accidente, ya que no existía un acta. Fue recién la mañana del sábado 8 de agosto que se asentó un parte del caso.

Por ello, el hijo de Alejandrina tendrá que solicitar que el médico legista atienda a su madre para que, con un documento notarial, puedan emprender acciones legales contra los dueños del zoológico.

Felino en el zoológico 'El Jaguar'. (Foto: Facebook/Leonel)

Autoridades regionales desconocían caso

Al respecto, la mencionada radio se contactó con el gerente regional Forestal y de Fauna Silvestre, Harry Pinchi, para conocer las acciones contra el zoológico en este caso. Sin embargo, desconocían el tema, solo sabía que la mujer estaba herida y no que perdió el brazo.

De igual modo ocurrió con Roxana Cachique Rengifo, especialista del área de Fauna Silvestre de la Gerencia Tegional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, quien solo conocía del ataque por parte del animal, mas no el estado de salud de la mujer afectada.

“Aparentemente ha sido una negligencia (...) Hemos tenido conocimiento ayer (viernes) de los hechos. Se hará la constatación el lunes, va a ir personal a hacer la visita (...) Tenemos que ver qué ha pasado con el tema de la infraestructura”, explicó Cachique.