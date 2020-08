Minedu precisa que contenidos pedagógicos para las tabletas están listos

Luego de que la Contraloría advirtiera que el Ministerio de Educación no contaba con los contenidos pedagógicos para incluirse en las tablets que distribuirá a miles de escolares de escasos recursos, el Minedu precisó que tienen listos los aplicativos que se ofrecerán en estos dispositivos.

Mediante un comunicado, la entidad detalló cuales serán los programas que utilizará, según la necesidad del estudiante.

“Estos contenidos se encuentran listos y precargados en el gestor de contenido ‘Aprendo en casa’ con el que contará cada tableta. Este aplicativo es una herramienta para que los estudiantes accedan a la educación a distancia según su nivel educativo y grado. Asimismo, para los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe, se ha dispuesto contenidos educativos de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven: amazónico o andino”, indicó la entidad mediante un comunicado.

Según detalló Minedu, el gestor de contenido permitirá identificar al estudiante, generar la trazabilidad de sus interacciones y registrar el nivel de progreso. Además, permitirá el uso de recursos con y sin Internet.

En tanto a los programas, estos dispositivos contarán con tres plataformas para alumnos que hablan una lengua originaria y están matriculados en escuelas interculturales bilingües: Colena, Mamaru y Castellaneando.

Las tabletas también contarán con aplicativos como Graficadora, Oráculo Matemágico, Khan Academy y Thatquiz, para el área de matemáticas; Scratch Jr para programación; 3D Bones and organs, The mechanism of hearing, Acropolis interactive y PhET Simulations para el área de ciencia y tecnología, entre otras. Esto a fin de promover el aprendizaje de forma interactiva.

Asimismo, para los estudiantes con discapacidad visual se ha incluido el aplicativo Google Talk back, audioguía con comentarios hablados de cada menú y vibración según se realiza la navegación. Los estudiantes con problemas auditivos podrán usar Google Live Transcribe, que transcribe a texto todo lo que escucha.

En el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual y Trastorno del Espectro Autista (TEA), las tabletas tendrán los aplicativos Dictapicto (convierte la voz en información visual en tiempo real y facilita la interacción con el entorno) y Día a Día (desarrolla actividades en formato visual y permite seguir tareas diarias de forma intuitiva). Además, se incorporará materiales con interpretación en Lengua de Señas Peruana.