Isabel Cortez denuncia que fue víctima de agresión física y amenazas

La trabajadora de limpieza pública, Isabel Cortez Aguirre (50), vivió momentos de terror cuando dos individuos la interceptaron para amenazarla y propinarle un golpe en la cabeza con la parte trasera de un arma de fuego.

Eran aproximadamente las 5:40 de la mañana de hoy 10 de agosto, cuando la también excandidata al Congreso de la República se dirigía al paradero para acudir a su centro de trabajo. Allí, dos hombres que se encontraban en una moto lineal la detuvieron para intimidarla verbalmente y físicamente.

“Se apareció la moto lineal y de frente se cuadró en mi delante, yo pensé que me iban a robar, aunque no tenía el celular en mi mano, lo tenía en mi mochila. Me insultó (uno de ellos), me mentó la madre, me dijo que no sé con quién me he metido y esto me pasa por estar publicando. Me golpeo en mi cabeza con la cola de la pistola, luego se subió a su moto y se fue”, declaró Cortez Aguirre en diálogo para La República.

Según su denuncia, este ataque podría deberse a sus constantes protestas para obtener adecuadas condiciones laborales para los obreros de la Municipalidad de Lima y por unirse a reclamos populares como la reducción de los pasajes para escolares en el Metropolitano. Ella se encuentra asustada y teme que algo malo le pueda ocurrir.

“Temo por mi vida, me han asustado bien fuerte”, sostuvo la sindicalista.

PUEDES VER Isabel Cortez, una barrendera sin descanso

Isabel Cortez se acercó a la comisaría de Igunza para hacer su descargo y pedir garantías por su vida; sin embargo, solo le entregaron una constancia de lo ocurrido y un documento para que se realice exámenes en el médico legista.

La presidenta del comité de lucha del sindicato de obreros de limpieza pública de Lima, indicó que lo ocurrido esta mañana no la hará retroceder en sus objetivos por conseguir mejoras a favor de los trabajadores de limpieza.

“Esto me hace más fuerte, esto me hace tener más valor para seguir adelante, para seguir con mi lucha hasta lograr mis objetivos, y el objetivo es que la tercerización debe acabar, no debe haber tercerización del servicio de limpieza pública”, expresó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, anunció apoyo legal hacia Cortez.

“Estoy en contacto con Isabel Cortez y va un abogado en camino. El Ministro del Interior [está] coordinando la protección policial. El Estado respondiendo”, tuiteó Sasieta.