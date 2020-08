Enel: 15 distritos se verán afectados por cortes de luz programados del 10 al 16 de agosto

Enel publicó la lista de las zonas de cada distrito donde llevarán a cabo cortes de luz, con el objetivo de realizar obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas.

El servicio de suministro eléctrico será restringido por áreas y en un determinado horario, por lo que la empresa pidió a los usuarios tomar sus precauciones.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, indicaron en un comunicado.

Los horarios de corte de luz son los siguientes:

Lunes 10 de agosto

San Martín de Porres

De 09.00 a. m. a 4.00 p. m.

Av Pacasmayo cdra 38-39-40, Jr Pacasmayo cdra 37-38-39-40 Mz 35, Ca Felipe Sassone cdra 38, Ca José Cossio cdra 1, Tumbes cdra 39-40, Jr Alameda Elvira García y García cdra 38, Av José Gálvez cdra 1-2-3, José Fianson cdra 38 (P-3A-3B-2A2B-1A-AB), Psj Carlos Concha cdra 1, Jr Manuel Bonilla cdra 1, Rebeca Carrión cdra 1, Jr Trujillo cdra 1, Av Alejandro Deustua cdra 38 , Jr Eleazar Guzmán Barrón cdra 38, Jr Teófilo Aspajo cdra 39-41, Ca Baltazar Caravedo cdra 2, P Chávez cdra 1, Jr Aurora Cáceres cdra 1, Jr Zoila Cáceres cdra 1, Psj Luis F Cisneros cdra 1, Jr Huaraz cdra 1, Jr Pablo Chávez cdra 1, Jr Huancayo cdra 1.

Puente Piedra

De 09.30 a. m. a 5.00 p. m.

Ahm viv resd Los Sauces 22 Mz A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-O-Q, Coop viv res La Ensenada Mz A1-N1-P1-R1, Ahm Laderas de Chillón Mz T-U-U2-U3-V-V1-W-X-X1, Ahm Laderas de Chillón 2da Explanada Mz T-U3A, Ahm Mz y Municipal Piloto Laderas de Chillón III etp Mz Y-U2, Urb Resd Ribera de Chillón Mz C-CH-D-G1-G2-T-U-LL1-P-Q-S, Asoc de Fondo de Bienestar social de GRP Mz K-M1, Urb Jardines de Shangrila Mz B1-C-D-D1-E1-G-H-H1-J-K-K1-L1-M-N-N1-O-O1-R, Fortaleza Kuélap Mz A, Av Guardia Republicana Mz A1-B1-E1-G, C.R La Ribera de Chillón Psj H1 Mz H, C.R La Ribera de Chillón Psj LLa Mz LL, C.R La Ribera de Chillón Psj M Mz V, C.R La Ribera de Chillón Psj M1 Mz M, C.R La Ribera de Chillón Psj N Mz N, C.R La Ribera de Chillón Psj S/N Mz N-I-O-P-Q-S-U-V, C.R La Ribera de Chillón Psj S Mz S, C.R La Ribera de Chillón Psj U Mz U, C.R La Ribera de Chillón Psj W Mz W,C.R La Ribera de Chillón Psj 7 Mz V, C.R La Ribera de Chillón Psj 15 Mz U, C.R La Ribera de Chillón Psj 17 Mz V, Coop de Vivienda Resd La Ensenada Mz Oprima-S1, Proviv Urb La Ribr del Chillón Mz Q-P, C.P La Tinaja C.P Cerro la Tinaja Mz B-C-, Urb La Ribera del Río I etp Mz A-B-C-E-G-CH.

Comas

De 09.30 a. m. a 4.00 p. m.

Ahm Monte Calvario Mz A-B-C-D-F-G-H-J, Pj Pampa de Comas Jr Sullana cdra 4, Ahm Cerro San Francisco Mz X8-X12-X13, Ahm Las Casuarinas Mz B-D-E-F-NX.

Martes 11 de agosto

Pueblo Libre

De 08.00 a. m. a 1.00 p. m.

Av Sucre cdra 1 Ca Gral Artigas cdra 5-6 (Inmobiliaria Segian SAC), Ca Gral Córdova cdra 10, Ca Bernardino Gutiérrez cdra 1, Av José María Egúsquiza cdra 10 (Inversiones Generales Varsovia S.A.), (Caribean Constructora SAC), Av Bolívar Esq Jr Artigas cdra 5 (Organismo Especial del Fondo de Vivienda), Av Bolívar cdra 9, Ca José María Morelos cdra 1(Promotora Carlín SAC).

Puente Piedra

De 09.00 a. m. a 5.00 p. m.

Ahm Valle Hermoso el Mirador II Etp Mz A-B-B1-C-C2-D-E-E1-LL-M-M2-N-N2-Ñ-R-S-Q, Asoc Zapallal Alto Avicultores el Dorado Mz A-C2-E-G-I-O-S-S1-S2-Q-R-T-U-V-W-X-Y, Agrup Fam Monte Verde el Dorado Mz G, Asoc de Viv El Dorado II etp Mz A-C2- D-E1, Centro Poblado Las Piedritas Mz A-B-C-F-J-M-N-P, Ca Eduardo Olórtegui Cerna Mz C1, Urb San Jose de Carabayllo Mz Q1, Asoc Agropecuario Lomas El Dorado Mz A, Asoc de Prop El Dorado Mz K-O2-Y, Urb El Dorado II Mz H1-H2-, Asoc San Miguel Arcangel Mz A, Asoc de Proyt de Habilitación Urbana Nva Denominada Red Shamon Mz K-K1, Asoc Jazmines de los Montes Mz E, Av Rosendo Sandoval cdra 6, Mz C, Asoc de Prop Atencia Mz H7A.

San Juan de Lurigancho

De 09.00 a. m. a 3.00 p. m.

Asoc de viv Villa Hermosa sct Sur alta Anx 8 Jicamarca Mz H, Sct Bellavista ANX 8 Jicamarca Mz A-B-C-D-E-L, Asoc de Viv Integración Los Olivos Mz C-D, Asoc de Pobladores sct Sur Parte Alta ANX 8 Jicamarca Mz A-B-C-D-E-F-G.

San Juan de Lurigancho

De 10.00 a. m. a 1.30 p. m.

Ahm Santa María Ampliación Mz B3-C3-D3, Proviv Ciudad Mcal Cáceres Sct Ampl Santa María Mz B3-C3-D3.

Végueta

De 09.00 a. m. a 2.00 p. m.

CP. Primavera: Calle Leoncio Prado, Av. Bolognesi cuadra 6, Av. Miguel Grau cuadras 3 a 6 del distrito de Végueta.

Miércoles 12 de agosto

Rímac

De 08.30 a. m. a 5.30 p. m.

Jr Manco Inca cdra 2-3, Jr Ramón Espinoza cdra 2-3, Jr Quito Yupanqui cdra 1-2, Ca Esteban Salmón cdra 2-3, Ca San Román cdra 5, Av Circunvalación cdra 4, Psj Malecón Hector García Ribeyro cdra 6, Ca Herrera cdra 1, Jr Necochea cdra 3, Ca Jose Balta cdra 2, Jr Gamarra cdra 2, Jr Sta Cruz cdra 5, Psj Iquitos cdra 3, Mz E, Jr Salaverry cdra 5.

Cercado de Lima

De 09.00 a. m. a 3.00 p. m.

Jr Huallaga cdra 266-278 (ACM Nueva Esperanza), Jr Huallaga cdra 2-3, Jr Lampa cdra 3-4, Huallaga Cdra esq Lampa 383 Sótano Bco de Meds N° 1-2-3 (Fideicomiso de Titulización para inversión).

Puente Piedra

De 10.00 a. m. a 3.00 p. m.

Centro Poblado San Miguelito Mz A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K, Asoc Lotización Semi Rústica Leoncio Prado Mz A.

Comas

De 10.00 a. m. a 1.00 p. m.

Ahm Virgen de Guadalupe Mz A-B-C-D-E(PRIMA), Av San Martín Mz B-C-D-E, Av San Martín cdra 14.

Independencia

De 2.00 p. m. a 5.00 p. m.

Ahm Jesús de Nazareth II etp ampl Mz A-B-C-D-E-F-G-H-L (prima), Urb Jesús de Nazareth Mz F-G-H-I-J-K-N-O, Ahm Jesús de Nazareth Sct Luis Pardo Mz J-O-P-Q-R-U-V-Y-Z-W, Ahm Las Lomas de Independencia Mz A-B-C, Ahm San Lorenzo Mz B2-D2-- E1-F, Ahm Jesús de Nazareth Cerro el Golgota Mz A-B-C.

Végueta

De 09.00 a. m. a 2.00 p. m.

Km 165.3 de la Carretera Panamericana Norte Centro Poblado San Juan, ubicado en el distrito de Végueta.

Jueves 13 de agosto

Ancón

De 00.00 a. m. a 6.00 a. m.

Malecón San Martín cdra 2-3-4-7, Jr Jorge Chávez cdra 1-2, Edif Portofino Stella Maris P1-P2-P3-P4-P5, Malecón Pardo cdra 2, Mz J, Juan Bardelli Mz A, Jr Abtao cdra 2, Malecon Ferreyros cdra 2-3-6, Apurímac Mz 17-A, Balta cdra 1-3, Dos de Mayo cdra 1-2-3-6, Bungalow N° 6-8-21-30 Playa Hermosa Ancón, Cajamarca cdra 3, Ca Las colinas cdra 8, Mz B-C, Ca Loreto cdra 5, Pq Las Gaviotas Mz L, Ca Los Pelícanos Mz L-M, Ca Amazonas cdra 6, Ca Loa cdra 2, Ca Cajamarca cdra 3, Ca Pedro Ruiz cdra 2, Ca Los delfines cdra 1, Ca Las Chuitas Mz C, Bajada de Los Cangrejos cdra 1, Mz A, Ca Rímac 442, Malecón Bardelli Mz J, Carlos Eduardo Mz R, Almirante Grau cdra 2, Curdell cdra 6, Los Sarcillos Mz H, Ca Daniel Carrión cdra 2.

La Perla

De 08.00 a. m. a 5.00 p. m.

Av Libertad cdra 26-27-29, Ca Eloy Ureta Mz F-H, Ca Dulio Poggi cdra 6, Mz B, Av Costanera cdra 26-27, Ca José del Carmen Marín cdra 1, Mz H, Virú cdra 1, Ca Aragón cdra 1, Mz O, Psj 26 Mz B, Ca José A Quiñones cdra 1, Urb La Macarena 3 etp Mz O-R-S, Urb Alta Mar Mz A, Av Pacífico Mz P, Ca Chiclin cdra 1-2, Ahm César Vallejo Mz A, Ca Alipio Ponce cdra 1.

Puente Piedra

De 09.00 a. m. a 5.00 p. m.

Proviv Brisas del Norte Mz A-B-C-D-E-F, Asoc de Viv Rosa Luz III etp Mz A-C-D-H-I-J, Ahm El Palomar Mz A-B-D-F-G-J, Asoc Viñas del Norte Mz A-B-C-D, Asoc Viv Ciudad Imperial Mz C, Asoc de Viv La Residencial ASVIR Mz A-Aprima-B-C, Prog de Viv Sta Isabel de Huaraz Mz A-B-C-E-F-LL-, Asoc Viv Horacio Zevallos Mz B, Coop Viv San Antonio Mz A-B-C-D,Asoc Brisas del Norte Mz A-B-C-D-E-F-G, Asoc Antonio Raymondi Mz D, Asoc Viv San Pedro de Puente Piedra Mz A-B-C-D, Asoc Las Castellanas del Norte Mz A, Asoc Ciudad Imperial Mz A-B-C.

Huacho

De 09.00 a. m. a 2.00 p. m.

Asociación de Vivienda La Planicie y Asociación Villa Hermosa de Hornillos.

Viernes 14 de agosto

San Juan de Lurigancho

De 08.30 a. m. a 6.00 p. m.

Av Cantogrande cdra 1-2-3/28-29-30, Mz A-J-M, Jr Los Olmos cdra 1-2, Mz N-O, Av Canto Bello Mz 42, Psj Los Naranjos cdra 1, Mz A-H, Ca Los Robles cdra 1, Mz I-J, Asoc viv Josué Mz M.

Puente Piedra

De 10.00 a. m. a 3.00 p. m.

Ahm Los Rosales Ampliación I-14 Mz A-B, Ca 89 Pj P.I.M Panamericana Norte Los Rosales MZ I14.

Santa María

De 7.30 a. m. a 8.30 a. m. y 5.00 p. m. a 6.00 p. m.

Av. Panamericana Norte cuadra 14 y 15; Pasaje Amado Rodríguez y Pasaje Fátima.

Santa María

De 08.30 a. m. a 5.00 p. m.

Urb. Lever Pacocha Mz F y K; Urb. Lever Pacocha II Etapa cuadra C E F G P, Pasaje San Martín; Pasaje Lever Pacocha, Pasaje Los Ángeles cuadra 1, Pasaje Los Cisnes cuadra 1 y 2, Calle Los Ángeles.

Sábado 15 de agosto

Carabayllo

De 8.00 a. m. a 7.00 p. m.

Agrup Fam Los Palmares de Lomas de Carabayllo Mz A-B-E-F, Urb Santa María IV etp Mz E14-E15-E17-F21-F20-F22-F23-F26- F27-F29-F30-F32, Urb Santa María V etp Mz A7-A8-A9, Agrup Fam El Paraíso de Lomas de Carabayllo Mz A-B, Asoc Pobladores El Bosque de Carabayllo Mz A-D-E-F-H-I-J-K, Asoc de Pob Primavera del Chaparral Mz A-B-C-D, Ahm Las Casuarinas de San Pedro Mz C-E, Asoc de Pob Las Magnolias del Bosque Mz A, Asoc Doña Marba El Bosque Mz E-K, Ampl Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo Mz B-C-D prima.

Carabayllo

De 8.00 a. m. a 7.00 p. m.

Urb Santa María IV etp Mz E15-E16-E17-E22.

Pueblo Libre

De 10.30 a. m. a 3.30 p. m.

Jr San José cdra 3-4, Jr Paseo Libertad cdra 2, Domingo Nieto cdra 3-4, Cabo Gutarra cdra 6, Av De La Marina cdra 4, Ca Lino Alarco cdra 1, Ca Manuel Estacio cdra 1, Tarapacá cdra 9, Ca Marcos Dongo cdra 2, Ca David Matto cdra 1.

San Juan de Lurigancho

De 2.30 p. m. a 5.30 p. m.

Asoc Los Huertos de Canto Grande Mz A-B-C-D-E, Agrup Fam Manos de Dios Mz H1-F1-G1.

Domingo 16 de agosto

Puente Piedra

De 00.00 a. m. a 6.00 a. m.

Asoc de viv Las Rosas Virgen del Carmen Mz A-B, Asoc de viv Los Cedros del norte Mz C-B-A, Ca cruz de Mayo Mz A, Ex Fundo Tambo Inga Mz A, Ca Cruz de Motupe Mz B, A, F tda 12-16-18-14, ,Asoc viv Virgen La Merced Mz C-A-B, Asoc viv Paraiso del Norte Mz A-F-D-B-C-G, Ca Las Turquezas Mz E, Asoc viv Paraíso del Norte II Mz C-B-E-F, Asoc viv Paraíso del Norte III Mz B, Asoc Esmeralda del Norte Mz G-A-C-B, Asoc viv Los Girasoles Mz A-B, Coop viv ex Coop Gallinazos Mz A-A1, Ca Los Artesanos Mz U, Asoc prop Casa Huerta Los Rosales de Gallinazo Mz D-A-C, Asoc prop Villa Margaritas Mz D-C-B-K, Ca Rosales Mz C, Ca 18 Mz P, Asoc Los Claveles Mz A-B, Psj Las Flores Mz C, Asoc viv Los Molinos del Norte Mz A, Asoc prop viv Las Fresas Mz T-U-R, Asoc 1ro de Mayo Mz C-D, Ca Amapola Mz A-B, Ca C cdra 2, Asoc viv Los Manantiales de Puente Piedra Mz B-A, Asoc de prop de terrenos Las Hortalizas Mz A-D, Asoc viv Las Perlas de Puente Piedra Mz A, Av los Agricultores cdra 8, Mz B, Asoc la Roma Baja Mz N-G4, Asoc Los Huertos de Puente Piedra Mz B, Asoc de viv Las Hortalizas Mz B-D-A, Prog viv ChavÍn de Huantár Mz A-D-B, Asoc viv La Merced Mz A, Asoc de viv Las Dalias Mz A1-B, Asoc de viv Casa Huerta Las Fresas Mz V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Mz Y , Asoc prog resd La Fortaleza etp I Mz C, Asoc de viv las 3 regiones Mz L-K-, proviv la Arboleda de Carabayllo Mz D-F-G-C-E, Asoc de prop de viv los portales I etp Mz A-D-C-E, Urb Sol de Carabayllo Mz A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviv El Nazareno Mz A-B, Proviv María Reyna Mz I, Asoc de viv Villa Ricardina Parcela 27 Mz A-B, Asoc amp Nuevo San juan Mz B, Proviv Los Frutales Mz BC-A, Asoc viv de prop La Fortaleza etp II Mz A-B, Asoc de prop de proviv Los Álamos 27 de Puente Piedra Mz B-D-E-A, Proviv res Santa Teresa Mz E-G-H-F-C-J-I, Otros Los Gallinazos U.C 10299-10298 pst 88-89-90-11-62-30-31-36-33-111-112-113-114-115- 134-140-39-42-40-129-130-131-132-44-43-45-46-50-52-68-69-70-60-120-8-41-34-47-48-29-37-51-19, Asoc de viv San francisco V Mz B-C, Av. Santa Josefina Km.30.

Puente Piedra

De 00.00 a. m. a 6.00 a. m.

Urb Rosa Luz mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-R-S, Urb Los Pinos de Puente Piedra mzs mzs I-J-K, Asoc Fdo Quiñonez mzs C1, Av Rosa Luz Cdra 2, AH Virgen de las Mercedes mzs B, Agrup Fam Cerro Soledad mzs B, Asoc Viv Los Jazmines de Puente Piedra mz C, AH San Luis de La Soledad mzs A-B-C.

Callao

De 8.00 a. m. a 5.00 p. m.

Av. Bocanegra cdra 1-4, Av. Elmer Faucett cdra 34 ( Fundo Bocanegra Alta), Jr. Ramón Zavala cdra 1.