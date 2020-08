Juez apaga la luz durante fiesta para no ser intervenido por las autoridades

En Cusco, un juez organizó una fiesta clandestina que puso en riesgo la salud de sus familiares y amigos. En pleno toque de queda, los invitados festejaban al ritmo de la música sin pensar que las autoridades llegarían al predio.

La llegada de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y militares sorprendió, en primera instancia, a William Saavedra, quien solo atinó a apagar la luz del salón. En las imágenes, que fueron difundidas por Latina, se puede ver botellas de cerveza y pocos vasos, situación que aumenta las probabilidades de contagio del nuevo coronavirus (COVID-19).

También se reveló que los parientes y amigos del magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Kimbiri no llevaban puesto la mascarilla. Al ver a los efectivos del orden, los infractores corrieron en diferentes direcciones, con la finalidad de no ser identificados. Esto no sucedió porque todos fueron registrados.

El juez, que fue el organizador de la fiesta, intentó darse a la fuga al ver a los fiscalizadores y militares en el local. Él vestía un polo rojo, un jean azul y un barbijo que se puso luego de la intervención policial.

Los que no respetaron la distancia social fueron hallados ocultos en los matorrales. Ante este panorama, el juez William Saavedra intentó justificar su accionar irresponsable. “Estamos en una reunión familiar”, indicó de forma indignada.

Cabe mencionar que este hecho se suscitó en el distrito de Kimbiri, en la provincia cusqueña de La Convención. Este caso se presentó en una provincia cuyos pobladores respetan la cuarentena focalizada.

