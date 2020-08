Salinas sobre inmovilización de los domingos: “El virus no distingue de viernes a sábado”

Ante el rebrote de casos por COVID-19, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, planteó el retorno de la inmovilidad total durante los domingos, con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia. En ese sentido, el exministro Abel Salinas se mostró en contra y aseguró que el virus no distingue días.

“Yo me permito discrepar de la ministra, pero el virus no distingue de viernes a sábado y no es que no circule los domingos”, mencionó en conversación con Canal N.

Según indicó el especialista, para reducir los elevados números de infectados es necesario hacer un cerco epidemiológico y cuarentena en lugares de alta incidencia. Asimismo, señaló que es preciso que la gente mejores sus hábitos de limpieza y sigan los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en los centros laborales.

“Saludo que la ministra Mazzetti haya comenzado a transparentar las cifras, pero sí hay que hacer estrategias diferentes. No es imposible cercar un distrito o una manzana cuando encontremos que ahí está circulando el virus (...) Eso debe ser ayudado por pruebas moleculares y control comunitario”, enfatizó.

Al igual que Salinas, el doctor Elmer Huerta se pronunció sobre el tema. El especialista aseguró que la cuarentena focalizada debe basarse en la prevalencia de la infección.

“La cuarentena focalizada debería estar basada en estadísticas serias; es decir, debe basarse en la prevalencia de la infección. Barrios que estén teniendo más del 5 % o 10 % de prevalencia de la infección. Esto solamente sería posible cuando se cambie al enfoque de salud familiar y comunitaria, el cual es un esquema de salud pública que está dentro del modelo de atención primaria de salud”, señaló en América TV.

En ese sentido, propuso la construcción de más postas médicas, que atiendan en vecindarios populosos.

