En los últimos días, el Perú superó los 450.000 casos confirmados de COVID-19, tras casi cinco meses desde que el Gobierno decretara el estado de emergencia en todo el país. La tendencia, por desgracia, se mantiene inclinada hacia el avance de la pandemia. Sin embargo, para Ciro Maguiña, esto se podría contener para el mes de diciembre.

De acuerdo al vicedecano del Colegio Médico del Perú, los siguientes meses del año serán determinantes en la lucha contra la pandemia. Todo dependerá, en gran medida, de las disposiciones que tomen las autoridades y de que la ciudadanía esté dispuesta a no bajar la guardia.

“En la medida en que la población resista en estos dos meses, calculo agosto y setiembre, que son los más difíciles, entiendo que para diciembre debemos estar en una fase de control. En base a la evidencia de otros países, creo que para diciembre va a ser un mes de tranquilidad”, afirmó durante una entrevista con Canal N.

Asimismo, el médico reiteró su desconfianza ante el dióxido de cloro, hasta ahora reclamado por algunas personas como fármaco para combatir la COVID-19. “Soy docente universitario y científico, ya hemos dicho, esto [el Dióxido de cloro] es para blanquear, como desinfectante. No ha sido probado para fines humanos. No hay ninguna evidencia científica, por favor, no lo usen porque puede ser tóxico”, sostuvo.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.