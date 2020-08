César Caro

Me permito utilizar el término pandemia al margen de lo que significa en el argot médico, para utilizarlo como una enfermedad que viene afectando a una parte considerable de la población y su “clase política” desde los albores de la república, a tal punto que Bolívar en “Carta de Jamaica” escribió: “El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: oro y esclavos. El primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido por sí mismo… en Lima no tolerarán los ricos la democracia, ni los esclavos y pardos libertos la aristocracia”.

Premonitorias frases que nuestra historia se ha encargado de confirmar en gran parte, dado que el centralismo ha conspirado y conspira contra cualquier intento racional, social y económico de impulsar desarrollos económicos alternativos en cualquier otro lugar del Perú, ayudado por autócratas autosuficientes y soberbios, que al igual que Pilatos justifican sus actos en el “apoyo popular”. (Por ello he escrito y me reafirmo que ante el decir que “la voz del pueblo es la voz de Dios”, contemplando ciertos resultados electorales y encuestas, yo en política me declaro ateo).

La pandemia producida por el COVID-19 será superada en gran parte vía vacuna, vía tratamientos clínicos. Empero dudo que podamos superar la vieja pandemia que nos aflige desde hace más de doscientos años. Para lograrlo necesitamos educación, educación y más educación de calidad desde los niveles iniciales hasta los grados máximos. Pero no solo basada en conocimientos e información, sino también en contenidos éticos que privilegien el bien común sobre los intereses personales y empresariales.

Y ello no lo vamos a conseguir en el actual esquema o modelo económico y político que nos ha conducido a la actual situación que con acierto Vargas Llosa describe: “La cultura de nuestro tiempo propicia y ampara todo lo que entretiene y divierte, en todos los dominios de la vida social, y por eso, las campañas políticas y las justas electorales son cada vez menos un cotejo de ideas y programas, y cada vez más eventos publicitarios… apelando, como los periodistas amarillos, a las bajas pasiones o los instintos más primitivos, a las pulsiones irracionales del ciudadano antes que a su inteligencia y su razón”. Han perdido vigencia Aristóteles, Maquiavelo, Bismarck o Churchill que decían que la política es el arte de lo posible, sin olvidar aquellas frases escritas en París en Mayo de 1968: “Prohibido prohibir” y “Sean realistas: exijan lo imposible”.

Y exigir lo imposible en estos momentos, es pedir cambios fundamentales en el modelo económico, como por ejemplo que el Estado tenga mayor participación en la propiedad de las grandes empresas o en las rentas netas. ¿Qué algunas se irían? No lo creo, porque muchas de ellas aparte de tener lo que se denomina costos hundidos, tienen una excelente rentabilidad.

Y no solo en el campo económico, también en el político. Continuar con el actual modelo electoral solo nos conduce a más mediocridad y corrupción. Si queremos darle más valor y representatividad a nuestra democracia analicemos hasta que punto puede ser factible el denominado congreso económico que planteaba Haya.

¿O acaso creen ustedes que el Pacto Perú, que ningunea al Acuerdo Nacional tiene alguna posibilidad de éxito? Lo dudo, dado que a Vizcarra fácilmente se le podía tachar de “pato rengo” o “pato cojo” que es como se califica en Estados Unidos a aquellos que están en la última parte de su mandato y que además saben que no van a ser reelegidos, al menos constitucionalmente.