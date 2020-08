Trujillo: 551 personas fueron vacunadas contra influenza y neumococo

En un trabajo articulado entre el Gobierno Regional de La Libertad, a través del área de voluntariado de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Distrital de Moche, se desarrolló la campaña de vacunación contra la influenza y neumococo, logrando atender a 551 personas del distrito mochero.

Como se sabe, estas vacunas ayudan a prevenir el contagio del virus que causa problemas respiratorios. Esta primera jornada se realizó los días 5 y 6 de agosto y superó la cifra prevista desde un inicio que fue de 400.

Durante los próximos días se llevará a cabo más campañas de vacunación contra la influenza y neumococo en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad.

Cronograma

Las fechas son las siguientes: EL 11 de agosto, en el distrito La Cuesta de la provincia de Otuzco (de 10 a.m. 1:00 p.m. en Nambuke y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en la plaza de La Cuesta); el 12 y 13, en el distrito de Víctor Larco; y el 14 y 15 de agosto, en el local del Videmu de Chepén (de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.). A los interesados en vacunarse, no olvidar llevar su DNI, alcohol y su mascarilla.

Estas campañas se realizan articuladamente entre el sector regional de Salud y las municipalidades de los distritos y provincias de La Libertad.