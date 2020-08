Puno: dirigentes no aceptan paralizar Juliaca a falta de dinero para sus enfermos

Liubomir Fernández

Puno

“¡Si no vendemos con qué siquiera vamos a curar a nuestros enfermos!”. Estas palabras le pertenecen a Leoncio Quilca, uno de los dirigentes del ConoSur de Juliaca. Su grito funcionó como un rompan filas en la reunión a la asistieron dirigentes de diversos gremios para evaluar la posibilidad de pedir una cuarentena rígida de quince días en la ciudad calcetera. El encuentro tuvo lugar en el coliseo.

Poner un alto a todas las actividades nació como alternativa para frenar los elevados contagios. En la región Puno a la fecha hay 5409 contagios, de los cuales 2703 están en la ciudad de Juliaca. Le sigue Puno con 1247 positivos.

Leoncio Quilca, exteriorizó su posición frente a decenas de dirigentes de diversos sectores que pusieron en tapete la posibilidad plantear desde 17 al 31 de agosto un cierra puertas total para menguar la propagación del coronavirus.

El encuentro terminó en insultos entre posiciones que se mostraron a favor y en contra. Finalmente se determinó solo hacer cumplir el Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM. Esta norma establece la aplicación del aislamiento social obligatorio (cuarentena) a 12 provincias de seis regiones que no formaban parte de las jurisdicciones donde se cumple esta medida para frenar el avance de la COVID-19 en el país.

En el caso de Puno, el gobierno dispuso que solo las provincias de San Román y Puno ingresen a cuarentena focalizada para detener el avance de l virus en estas localidades.

La disposición establece además inmovilización social obligatoria entre las 20.00 hasta las 04:00 am. y la no suspensión de las tres fases de la reactivación económica. Al amparo de ello, en Juliaca, todas las actividades comerciales son normales. Se determinó además inmovilización social obligatoria entre las 20.00 hasta las 04:00 am.

Quilca dijo que paralizar la venta de bienes y servicios en este momento sería condenar a las personas a que no tengan nada en el bolsillo ni siquiera para pastillas. “Hay que ver la realidad. En Juliaca se vive del día a día. Sino venden no comen. Este virus nos trae dolor, pero aun así tenemos que trabajar”, dijo.

Una posición distinta es la de Aurelio Jarro Pari, dirigente de la salida norte. “Nosotros consideramos que si se debe tomar medidas más estrictas porque las muertes cada vez son más constantes. Solo son dos semanas”, alegó. Los gremios de comerciantes advirtieron que seguirán haciendo su vida normal y sólo fortalecerán medidas de control sanitario para todos sus clientes en todos los centros comerciales. El Comando COVID se abstuvo de la posición de los dirigentes. ❖

Falta de control en comercios

Juliaca tiene en sus calles alrededor de siete mil comerciantes.

Para el alcalde David Sucacahua Yucra, no hay forma de controlar las vías públicas. Cree que la ciudadanía tiene que adoptar sus medidas de protección.

Personal de Serenazgo acude diariamente a los centros de comercio más concurridos exhortando a los vendedores a cumplir las normas sanitarias para evitar la propagación del virus.