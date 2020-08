Denuncian a gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, por las muertes de pacientes COVID-19

El gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, el gerente regional de Salud, Roy Ramos; y los directores de los hospitales de Moquegua e Ilo fueron denunciados penalmente por presuntamente incumplir con garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal en los nosocomios, provocando así la muerte de pacientes con coronavirus.

La denuncia por el presunto delito homicidio calificado fue presentada el último 5 de agosto por el ciudadano Jimmy Marco Quiroz Moncada ante el Ministerio Público.

Dentro de los fundamentos para su acusación señala que Cuevas y los funcionarios públicos no previeron realizar las compras de oxígeno suficiente para las atenciones en los hospitales. Ante ello, alega, se reportan pacientes que fallecieron por “insuficiencia respiratoria”.

Asimismo, advierte que el Gobierno Regional recibió S/ 23 602 354 de recursos transferidos para atender la COVID-19 en la región, lo que debió ser utilizado para garantizar el suministro de dicho insumo vital. “Situación que a la fecha no lo adquiere o lo ha venido adquiriendo en forma insuficiente”, indica la denuncia.

Además, se señala que los denunciados no solicitaron la compra de una planta generadora de oxígeno para Moquegua.

“Lo que se denuncia es un delito de asesinato o alternativamente homicidio, no una simple omisión de actos funcionales, ya que dichas omisiones de adquisición de oxígeno medicinal, ocasionó la muerte de muchas personas”, refiere la denuncia.

Descargos

La República se comunicó con el gerente regional de Salud, Roy Ramos, sobre esta acusación. Al respecto, el funcionario indicó que aún no fue notificado de la denuncia. Manifestó que cuentan con toda la documentación para avalar que gestionaron el abastecimiento del oxígeno.

No obstante, indicó que una hay creciente demanda de pacientes COVID-19 que requieren oxígeno, con lo cual el insumo siempre resultará insuficiente pese a los esfuerzos. “Esa insuficiencia la población lo toma como que uno no ha trabajado, que no lo hizo. Pero siempre va a ser insuficiente, no solo el oxígeno, los recursos humanos, medicamentos. Es una realidad nacional”, dijo.

Explicó que los hospitales se abastecen con oxígeno dotado por la empresa Praxair, con la donación semanal de Southern e implementaron un tanque criogénico para el Hospital Regional de Moquegua.

Reporte regional

El último reporte de la Gerencia Regional de Salud, presenta que la cifra de contagios por COVID-19 llegó a 9 223 en Moquegua. En tanto, 182 personas fallecieron a causa del virus, y 106 con sospecha de padecer la enfermedad.