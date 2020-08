Carabayllo: menor de 15 años muere tras ser apuñalado

Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por tres sujetos en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo 9 de agosto, exactamente, en la calle Francisca Herrera.

Según testigos, los tres hombres perseguían al joven, cuando de pronto uno de ellos, atacó con cuchillo a la víctima y luego arrojó el arma blanca hacia una vivienda. Se denunció la demora en la llegada personal policial, que se apersonó a la zona minutos después de que los victimarios escaparan.

“Los dos que vinieron primero le dijeron: ‘ya no le metas más punta, ya déjalo’, pero el otro sujeto volvió y lo siguió apuñalando. Cuando les reclamé me dijeron que el menor les quiso robar. Luego botó el cuchillo en una casa blanca y se fueron caminando como si nada. No pasaba ningún patrullero, estuvieron 15 minutos acá y nada”, narró un testigo a América TV.

Los vecinos presenciaron el ataque y la Policía investiga el móvil del crimen. El asesinato viene siendo investigado por los agentes de la Policía de la comisaría de Santa Isabel. Los familiares de la víctima piden justicia y esperan la captura de los culpables.

Por su parte, los vecinos del distrito se mostraron preocupados por los constantes hechos delictivos que ocurren en la zona. Hace apenas dos días, un taxista fue víctima de robo por sujetos que se hicieron pasar por pasajeros. Producto del suceso, el conductor quedó herido.

Una situación similar ocurrió la madrugada del 6 de agosto. Una niña murió por una bala perdida durante persecución policial.

