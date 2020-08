Senamhi: pronóstico del tiempo en Lima para este sábado, 8 de agosto de 2020

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó el pronóstico del clima en Lima para hoy, sábado 8 de agosto. La temperatura bajaría hasta los 11°C.

Senamhi sostuvo que para la temporada de invierno se presentarán lluvias entre normales e inferiores a sus rangos esperados.

En Lima Este, la temperatura máxima llegaría a 21° C, mientras que la mínima sería de 11° C. Se pronostica un cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas al mediodía y ráfagas de viento por la tarde.

Asimismo, en Lima Oeste la temperatura máxima llegaría a 19° C, mientras que la mínima sería de 14°C. Se presagia un cielo cubierto por la mañana, variando de cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía, y llovizna y neblina en las primeras horas de la mañana.

Por otro lado, la entidad del Ministerio del Ambiente (Minam), sostuvo que durante este invierno las ciudades que se encuentren en la costa presentarán vientos fríos ante la humedad en la zona.

El clima limeño alcanzaría temperaturas próximas a 14° C en las noches, y alrededor de 19°C durante el día. No se descarta que se presenten algunos días más fríos de lo usual, y temperaturas de hasta 12° C en las noches, acompañadas de valores altos de humedad (próximos a 97 %) como parte de la estacionalidad.

Cabe resaltar que la estación de invierno se inició el sábado 20 de junio y durará hasta el 22 de setiembre a las 8:30 a. m. Durante este periodo, no se descarta que la temperatura nocturna de Lima sea de 12°C en promedio