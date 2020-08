Un joven trabajador de una tienda de departamentos fue secuestrado por un falso colectivo en la avenida Wiesse en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los delincuentes aprovecharon para extraerle su tarjeta de crédito y se robaron cerca de 4.000 soles.

Según el relato del denunciante a América, él tomó un colectivo alrededor de las 7 a. m. en el paradero Wiesse para ir a su trabajo. Una cámara de seguridad grabó el momento en que el muchacho abordó el falso taxi y se fue. Dentro del vehículo, todo iba tranquilo hasta que subió una mujer y le apuntaron con un arma.

“Sube la chica y me encañonaron. Me dijeron que ‘si no colaboraba, me iban a disparar’, me sacaron los lentes y me subieron el tapabocas a la cara. No mires dijeron”, detalló. Luego de ello, lo llevaron a retirar más de 3.000 soles de su cuenta bancaria.

Luego, los criminales acudieron a un mercado de Zárate para comprar varios kilos de carne para realizar una parrillada. Más adelante, irían a un Tambo para adquirir licores de alto costo. Finalmente, el joven sería abandonado en El Agustino.

“Me intentaron botar por no sé donde, pero me dijeron que cuando baje, mire adelante, y no mire hacia atrás”, manifestó. El afectado junto a su padre denunciaron el hecho en la comisaría de Santa Elizabeth. “Por favor, señor presidente, la inseguridad está creciendo más en el Perú. Le pedimos que hagan algo por esto”, indicó el padre.

Las investigaciones han iniciado para hallar a los responsables del crimen. El joven espera que el Banco de Crédito entienda su caso.

