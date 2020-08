Reuniones sociales en tiempos de pandemia: cómo evitarlas y la sanción que acarrean

463.875 contagiados confirmados y 20.649 fallecidos. Esas son las cifras confirmadas en el Perú por el Ministerio de Salud (Minsa) hasta el cierre de esta nota. Según la Sala Situacional del Minsa, la tasa de letalidad por la pandemia en nuestro país es 4.85 % —un aproximado de cinco de cada 100 personas contagiadas sucumben ante el virus—.

Desde los primeros meses de pandemia en el Perú, esta se agudizó por los pacientes asintomáticos, quienes desconocen que tienen la enfermedad y transmiten al virus aún sin presentar indicios. Según una investigación de prevalencia que se ha hecho en la capital y el Callao, el 50 % de los pacientes que han sido parte de este estudio eran, precisamente, asintomáticos.

En un inicio, los contagios se presentaban en colas de mercados y bancos. Pero basta echar un vistazo por las redes y notar que las reuniones sociales aumentan el riesgo de contagios por coronavirus. Así también lo plantea Raúl Urquizo, ex decano del Colegio Médico del Perú (CMP). “No existen cifras ni estudios que especifiquen desde cuántas personas ya se puede llamar una reunión social, pues el hecho de juntarse entre dos o más personas ya es un riesgo altísimo”, señala el también pediatra. En 1918, durante la pandemia de la gripe española en Estados Unidos, el médico Max Starkloff prohibió las reuniones de más de 20 personas, pero es suficiente con dos para contagiarse de coronavirus.

Para Urquizo, no basta con lavarse las manos ni colocarse bien la mascarilla para poder reunirse. “Lo ideal es no juntarse, pues con los casos asintomáticos ya no se sabe quién es el infectado y quién no”, precisa el experto, quien añade que así se le haga una prueba de rápida a alguien para poder visitar quizás a un familiar, esto no certifica que el riesgo haya disminuido. “En los primeros días, uno puede tener el virus, pero este puede estar en estado de incubación y la prueba no lo detecta”, advierte el pediatra.

Entre las soluciones para evitar contagios en reuniones sociales están las llamadas telefónicas o el simplemente hecho de no juntarse. “Y así haya distanciamiento, lavado de manos, todavía existe el riesgo”, detalla el pediatra. Según algunos estudios científicos del MIT Technology Review publicados en marzo, la distancia que pueden lograr alcanzar las gotas emitidas por un paciente enfermo sería de hasta ocho metros, espacio mucho más amplio que el que se necesita para una reunión social.

El pasado 15 de abril, el Gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo N° 006-2020-IN, que da cabida al reglamento del Decreto Legislativo N° 1458. Según la norma, las personas que desarrollen “actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva” serán sancionadas con 387 soles o 9 % de una UIT. Y hablando específicamente de la vía pública, aquellos que circulen sin el uso de mascarilla recibirán una multa de 344 soles u 8 % de una UIT.